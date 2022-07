Prvotřídní gravírovačku Ortur Laser Master 3 nyní pořídíte s luxusní slevou! Akce je však časově omezená

Komerční sdělení: Svět gravírování přináší neomezené možnosti, ve kterých je jedinou limitací vaše fantazie. Pokud byste s gravírováním chtěli sami začít, pak pro vás máme skvělý tip. Aktuálně si totiž můžete přijít na nesmírně oblíbenou a výkonnou gravírovačku Ortur Laser Master 3 s parádní slevou! Jenže je v tom i menší háček – akce je totiž časově omezená a s nákupem byste proto rozhodně neměli otálet. Pojďme si ale nejprve posvítit na samotnou gravírovačku, co všechno vlastně umí a v čem jednoznačně vyniká.

Ortur Laser Master 3

Pokud chcete skutečně pořádnou gravírovačku, která vás v žádné chvíli nezklame, pak je Ortur Laster Master 3 přímo pro vás. Tento model totiž dokáže potěšit v hned několika ohledech. Pyšní se totiž úžasným výkonem s rychlostí gravírování až 20 000 milimetru za minutu, čemuž vděčí 10W laserovému modulu a optimalizované struktuře. V tomto ohledu tak výrazně překonává svou konkurenci. Samozřejmě zásadní dopad má také celková síla. Hloubka pole paprsku proto činí 8 mm, každopádně nechybí ani podpora pro až 30mm řezání. Jelikož výrobce vsadil již na čtvrtou generaci speciální technologie, dokázal celkově zmenšit samotný laser, díky čemuž je podstatně přesnější.

Určitě také nesmíme zapomenout zmínit již zabudovanou vzduchovou podporu, která ihned odsává vzduch a zajišťuje tak větší efektivitu. U přesnosti ale ještě chvíli zůstaneme. V tomto ohledu tak kvalitní gravírovačku totiž jen tak nenajdete, jelikož Ortur Laser Master 3 dokáže gravírovat či řezat s přesností na 0,01 milimetru a není tedy problém si posvítit i na velice úzké rámečky. S tímto celkově souvisí 16zubové synchronní ozubené kolo řídící pohyb laseru v kombinaci s CNC a dalšími motory.

Zcela klíčové je také použití. Firma Ortur je velice dobře známá tím, že své produkty dělá co možná nejjednodušší. Celou gravírovačku Laser Master 3 tak dokážete složit a kompletně zprovoznit již ve třech krocích za pouhých 10 minut a následně se rovnou pustit do akce. Ať chcete vygravírovat například obrázek či logo, tak si můžete být jistí tím, že s tím začnete nesmírně rychle. Gravírovačku navíc nemusíte ovládat jen přes počítač. Nabízí se totiž i profesionální a velice jednoduchá aplikace pro mobilní telefony, kterou už jen stačí přes Wi-Fi propojit a ovládat vše z prostředí vašeho smartphonu. Jednoduše si tak můžete například něco vyfotit a hned daný snímek dát gravírovat, aniž byste se museli obtěžovat s jeho převodem do potřebného softwaru, případně do Gcode. Vše tedy vyřešíte rovnou z telefonu!

V závěru také nesmíme zapomenout zmínit řadu bezpečnostních systémů, které u produktu, jakým je právě gravírovačka, samozřejmě nesmí chybět. Z tohoto důvodu nechybí například bezpečnostní zámek, aby gravírovačku nemohla používat neoprávněná osoba. Z těch tradičních se pak nabízí ochrana pozicování, přepětí a podpětí, stejně tak ani ochrana proti požáru. Pro případy nouze se navíc nabízí nouzové tlačítko pro zastavení všech probíhajících operací.

Nyní s parádní slevou

Běžně se tato gravírovačka prodává za 709,99 €. Jak už jsme ale zmínili hned v úvodu, nyní ji můžete získat s parádní slevou! Záleží ale na tom, od jakého prodejce ji vlastně budete pořizovat. Zakoupit ji můžete na oficiálních stránkách Ortur, kde v košíku můžete uplatnit slevový kód ve znění OLM3PRESALE. Díky tomu se vám výsledná částka sníží o rovných 95 € na pouhopouhých 614,99 €!

Gravírovačku si také můžete pořídit z oblíbeného obchod madethebest.com, kde se nabízí úplně stejná sleva. Když v košíku zadáte kód ve znění LM3ZB100, cena se vám z původních 709,99 € sníží na 614,99 €. Aby toho ale nebylo málo, tak si můžete přijít i na parádní dárek. Prvních 20 zákazníků zdarma získá DEWALLIE Air Pump v hodnotě 88,36 €. Následující 20. až 50. zákazník získá vysoce kvalitní multimetr v hodnotě 68,73 €, přičemž každý další si přijde na základní nástroje pro gravírování v hodnotě 25,52 €. Nepropásněte proto tuto unikátní šanci! Zároveň se zde nabízí ještě jedna akce. Při zakoupení Ortur Laser Master 3, DEWALLIE Rotary Roller a DEWALLIE Air Pump celkově zaplatíte 798 €! Když navíc do této facebookové skupiny přidáte screenshot vaší objednávky a označíte @Orturoffice a @Madethebest, vstoupíte do slosování o hodnotné ceny. Ve finále tak můžete získat objednanou gravírovačku zcela zdarma, nebo případně laptop Dell, ventilátor, 22 multimetrů, 25 dalekohledů a 50 10% slevových kupónů platných po celý srpen.

Do třetice všeho dobrého, gravírovačku Ortur Laser Master 3 si pak ještě můžete zakoupit na sinismall.com. I v tomto případě se nabízí sleva 95 € při zadání slevového kódu NEW. Pokud se rozhodnete pro nákup zde, automaticky vstupujete do parádního slosování. Ze všech objednávek totiž budou vybráni tři šťastlivci, kteří následně svou objednávku budou mít zcela zdarma!

Jak už jsme několikrát zmínili, s nákupem rozhodně nečekejte! Všechny tyto akce jsou totiž časově omezené a platí pouze do 11. července 2022. Nyní máte poslední příležitost!