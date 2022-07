Technologické demo The Matrix Awakens můžete pro Xbox Series X a Playstation 5 stahovat pouze do 9. července. Kdo to stihne, získá k demoverzi trvalý přístup. Technologické demo vytvořilo studio Epic Games spolu s umělci VFX. Po akční scéně se můžete aktivně pohybovat ve městě s rozlohou 15 kilometrů čtverečních a užít si pohled na 7 tisíc budov nebo 17 tisíc aut.