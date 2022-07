Vzali jsme iPhone 13 Pro Max do Býčí skály, abychom otestovali jeho foťák. Podívejte se na výsledek

Býčí skálu zná zřejmě každý, koho alespoň trochu zajímá historie a to zejména pak ta na našem území. Právě do ní jsme s přítelkyní vyrazili minulý týden na výlet v rámci dnů otevřených dveří, který tamní jeskyňáři každoročně pořádají v průběhu měsíce června. Mimochodem, jindy se do tohoto jeskynního systému nedostanete, nebudete-li tedy mít velké štěstí – veřejné prohlídky se totiž běžně nedělají. Proč tohle všechno píšu? Protože kvůli tomu, že je jeskyně veřejnosti standardně nepřístupná, není vybavena žádným propracovaným systémem osvětlení, jak tomu v klasických jeskyních bývá, ale jen provizorními světly, které do ní pro účely dnů otevřených dveří instalovali jeskyňáři. Osvětlení tedy není v žádném případě perfektní, ale spíš takové, abyste si alespoň určitou představu o Býčí skále udělali. A právě to mi přišlo jako naprosto dokonalá možnost prověřit fotoschopnosti iPhonu 13 Pro Max, který nosím od loňského podzimu v kapse. Jeho režim pro snímání v horších světelných podmínkách je totiž ze všech iPhonů nejpokročilejší (samozřejmě spolu s iPhony 13 Pro) a přesně kvůli tomu mi přišlo zajímavé zjistit, jak na tom tedy telefon reálně je i jinde než v noci a tak podobně. Na to, jak se mu v jeskyních podařilo tamní krásy zachytit, se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem. Jen předem upozorňuji, že jsem se nesnažil o žádné umělecké skvosty, ale „cvakal“ jsem zkrátka tak, jak mi vše přišlo pod ruku a jak mi umožňovala skupina a průvodce, se kterou jsme šli.

