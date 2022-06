Od uvalení sankcí na Rusko klesl globální vývoz čipů do Ruska o 90 %. Včera to oznámila americká ministryně obchodu Gina Raimond. Taktéž uvedla, že kontroly vývozu pro ruský letecký a kosmický sektor zasáhly jeho schopnost generovat tržby a podporovat vojenské letectvo. Závěrem pohrozila „vypnutím“ čínských čipů SMIC, pokud se ukáže, že jsou dováženy do Ruska. Tyto čipy jsou totiž vyrobeny za pomoci amerických zařízení a softwarů.