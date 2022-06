Jak zdarma otestovat soubory a webové stránky na viry

Dobrý sluha, ale zlý pán – přesně takto lze definovat internet. Každému z nás totiž dokáže v různých situacích pomoci, ať už potřebujete vyhledat informace, propojit se s lidmi, sledovat obsah či cokoliv jiného. Zároveň ale dokáže i uškodit, jelikož je plný všemožných nástrah, včetně tzv. virů, podvodníků apod. Pokud tedy chcete jako uživatel internet využívat, tak musíte být ostražití a opatrní. Každopádně jsme lidi, takže se tak jako tak může stát, že něco vyhodnotíme na internetu špatně a omylem si tak stáhneme například nějaký soubor, který může obsahovat malware, spyware či jakýkoliv jiný tip viru.

Proti virům a dalším hrozbám je samozřejmě možné se chránit prostřednictvím antivirů. Těch je na trhu k dispozici opravdu nespočet a vybere si rozhodně každý. Ve většině případech jsou ale tyto antiviry placené, pokud tedy chcete využívat veškeré funkce a být chránění na sto procent. Mezi jednu z rozšiřujících funkcí antivirů patří možnost pro jednoduché skenování souborů či jiných dat, čímž ihned zjistíte, zdali neobsahuje hrozbu. Pokud však za antivir a takovou funkci nechcete platit, tak pro vás máme skvělý tip na internetový nástroj, který dokáže analýzu souboru provést zdarma. Konkrétně se jedná o nástroj s názvem VirusTotal a využít jej může každý z vás.

Pokud byste chtěli nástroj VirusTotal využít, tak se stačí přesunout na stránky virustotal.com. Zde se pak ocitnete v jednoduchém rozhraní, kde můžete jednoduše otestovat File (soubor) a URL (webovou adresu). Nechybí ani sekce Search, kde můžete jednoduše vložit například IP adresu či doménu, která se taktéž otestuje. Nejčastěji však samozřejmě budete nejspíše využívat právě sken souborů a webových adres. To znamená, že se stačí přesunout do konkrétní sekce, kde pak soubor nahrajte či vložte odkaz apod. Po potvrzení už jen stačí vyčkat na to, až se provede konkrétní test, který vám případné hrozby odhalí. Ve výsledcích si pak můžete zobrazit výsledky od jednotlivých poskytovatelů antivirů, zároveň si můžete zobrazit i detaily a komunitní komentáře. Pokud si tedy někdy budete chtít před otevřením otestovat stažený soubor, popřípadě webovou stránku před přejitím, tak je VirusTotal rozhodně skvělým nástrojem.

Na stránky VirusTotal se přesunete zde