7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte výhodněji (30. 6. 2022)

V titulu Rush Rally 3 se zhostíte role řidiče závodů rallye a váš úkol tedy bude jasný – projet trasu co možná nejrychleji, postarat se tak o nejnižší čas a vítězit v jednom závodě za druhým. Hra nabízí kvalitně zpracovanou fyziku, kvůli čemuž vás sebemenší chybička může stát první příčku.

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stává se vám někdy, že občas na něco zkrátka zapomenete? V takovém případě by se mohla hodit praktická aplikace Remember: Stickies Widget, která vám zpřístupní praktický widget. Ten můžete využít pro zapsání poznámek, které byste právě neměli zapomenout. Následně si tento bloček můžete umístit například na hlavní plochu a mít jej tak vždy na očích.

Touch Search Plus 1

Touch Search Plus 4

Touch Search Plus 3

Touch Search Plus 2

Zakoupením aplikace Touch Search + získáte parádní a vcelku praktický nástroj, který vám do značné míry usnadní vyhledávání. Jednoduše vám totiž stačí zadat klíčová slova a aplikace automaticky prohledá internetové vyhledávače, slovníky, různé portály, nákupní stránky a podobně.

Hra s názvem Boundary! se sice může pochlubit krásně jednoduchou grafikou, to ale neznamená, že nedokáže řádně potrápit vaše mozkové závity. V této hře si dokonale procvičíte vaše vlastní schopnosti načasování a preciznosti, přičemž vaším úkolem bude za pomoci klepání na displej zabránit tomu, aby kulička ve hře opustila svůj box.

Retro RPG tituly mají bezpochyby něco do sebe. Jestli si chcete tento nezapomenutelný zážitek užít znovu, rozhodně byste neměli přehlédnout hru Crisis of the Middle Ages. V této hře budete muset doslova očekávat neočekávatelné, protože samotný příběh je skutečně obsáhlý, čeká na vás řada nepřátel a parádní soundtrack.

Fotogalerie #6 Crisis of the Middle Ages 3 Crisis of the Middle Ages 2 Crisis of the Middle Ages 1 Crisis of the Middle Ages 0 Vstoupit do galerie