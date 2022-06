Red Bull vyvíjí své první “klasické” auto pro smrtelníky, cena i výkon vám vyrazí dech

Red Bull je již řadu let v motorsportu velký pojem a jak se zdá, o své postavení nechce v žádném případě přijít. Vyvíjí totiž své první “klasické” auto určené pro prodej běžným smrtelníkům, byť s ambicemi jezdit s ním primárně na okruhu a hlavně za něj utratit velké peníze pro jeho unikátnost. Red Bull totiž podle dostupných informací počítá s tím, že díky kombinaci spalovacího a hybridního pohonu, díky čemuž by měl jeho vůz disponovat neuvěřitelnými 1100 koňmi, které by z něj měly udělat auto rychlejší než formuli. Z těch pak bude ostatně v mnoha věcech díky zkušenostem Red Bullu vycházet. A cena? Upřímně, asi na něj mít nebudete. Vycházet by totiž mělo na 150 milionů korun.