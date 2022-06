Hvězdy Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May se nacházejí na Slovensku, kde s nejvyšší pravděpodobností natáčejí další epizodu pořadu The Grand Tour. Vypovídá o tom také aktivita všech tří aktérů na sociálních sítích. Zatímco James May sdílel fotografii u piva, Jeremy Clarkson zveřejnil jízdu ve Škodě 1100 OHC v okolí Piešťan. Natáčení nové epizody mělo pak probíhat v Žilině a vidět bychom měli vozy jako Chevrolet SSR nebo Mitsuoka Le-Seyde.

