Evropské inovační centrum Eaton slaví 10 let úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje. Do roku 2025 chce svou velikost zdvojnásobit

Tisková zpráva: Společnost Eaton, přední globální společnost v oblasti distribuce elektrické energie, oslavila 10. výročí založení Eaton Evropského inovačního centra (EEIC) v Roztokách u Prahy. Společnost Eaton si tuto příležitost připomněla akcí, které se zúčastnili přední představitelé společnosti, zaměstnanci a také klíčoví partneři z akademické sféry, průmyslu a státní správy. Mezi hosty vystoupila Hélène Chraye, vedoucí oddělení pro transformaci energetiky na čistou energii, Generální ředitelství pro výzkum a inovace, Evropská komise a Eva Jungmannová, vedoucí divize investic a zahraničních operací agentury CzechInvest. “V současné době se svět mění bezprecedentním tempem a ještě nikdy nebylo důležitější, aby organizace z veřejného a soukromého sektoru spolupracovaly a urychlovaly tak proces inovací,“ řekla Eva Jungmannová.

EEIC bylo otevřeno v lednu 2012 s týmem 16 zaměstnanců a od té doby si vybudovalo globální reputaci zásluhou řešení těch nejnáročnějších výzev v oblasti řízení a distribuce energie. Jako součást celosvětové skupiny Corporate Research and Technology společnosti Eaton, hraje centrum zcela zásadní roli v mnohamiliardovém úsilí společnosti v oblasti výzkumu a vývoje. Aby bylo možné vyvinout efektivnější, bezpečnější a udržitelnější řešení, rozšířilo EEIC řady svých zaměstnanců a v současné době zde pracuje více než 150 specialistů z 20 zemí světa a s odbornými znalostmi v automobilovém, residenčním, hydraulickém, elektro a IT sektoru. Centrum i nadále rychle roste a Eaton očekává, že do roku 2025 se počet jeho zaměstnanců téměř zdvojnásobí na celkových 275.

EEIC pravidelně participuje na významných inovačních projektech Evropské unie i české vlády a vytvořilo si partnerství s řadou předních akademických institucí, včetně Českého vysokého učení technického, Západočeské univerzity v Plzni, Vysokého učení technického v Brně, Vysoké školy chemické v Praze a Vysoké školy báňské na Technické univerzitě v Ostravě. EEIC za posledních deset let také podalo žádost o udělení 60 patentů z nichž 14 obdrželo. Šlo o řešení pro Průmysl 4.0, jističe neobsahující skleníkový plyn SF6, včetně jističů nové generace, stejnosměrné mikrosítě, pokročilé systémy ventilových rozvodů pro spalovací motory, dekompresní motorové brzdy a elektrifikaci vozidel.

Anne Lillywhite, viceprezidentka společnosti Eaton pro sektor Engineering and Electrical, EMEA a Eaton European Innovation Center uvedla: „Jsem nesmírně hrdá na úsilí našeho týmu v EEIC přicházet s inovativními řešeními a těším se, že dnes některé z našich nejzajímavějších projektů představíme našim hostů. Centrum v Roztokách se stalo místem, kde vznikají skvělé nápady nejen v rámci společnosti Eaton, ale také ve spolupráci s vládami, komerčními partnery a akademickými institucemi z celé Evropy. V blízké budoucnosti plánujeme další rozšíření našeho týmu, který bude participovat na vývoji nových a progresivních řešení k zajištění udržitelnější budoucnosti.“

Společnost Eaton také plánuje pokračovat v investicích do vybavení, které zajistí, že EEIC bude moci nadále posouvat hranice toho, co je v oblasti řízení energie možné. V posledních letech společnost investovala například do instalace nejlepšího dynamometru ve své třídě pro testování diferenciálů vozidel a komponentů hnacího ústrojí (rok 2018) a také byl zřízen nejmodernější clusteru High Performance Computing (rok 2020), který podporuje vývoj klíčových elektrických komponent, jako je obloukově odolný rozváděč. Pro urychlení procesu inovací vznikla v EEIC také specializovaná oddělení: Silová elektronika; Software, Elektronika & digitální řízení a Simulace a modelování elektrických oblouků včetně plasma fyziky.

Tim Darkes, prezident společnosti Eaton pro sektor Corporate and Electrical, EMEA dodal: „Úsilí inovačního centra je pro naší společnost klíčové, neboť neustále přizpůsobujeme naše portfolio produktů tak, aby podporovalo energetickou transformaci, která je tak důležitá pro zajištění udržitelné budoucnosti naší planety. Vzniká proto také specializované oddělení pro energetickou transformaci a digitalizaci, jehož cílem je zajistit řešení pro nízkouhlíkovou budoucnost vlastníkům budov. Potenciál flexibilní, inteligentní energie je neomezený a díky inovačním centrům, jako je právě EEIC, můžeme světu pomoci tyto nové příležitosti patřičně využít.“

O Evropském inovačním centru Eaton

Evropské inovační centrum Eaton (EEIC) založené v roce 2012 se zaměřuje na to, aby produkty a služby Eaton byly efektivnější, bezpečnější a udržitelnější. Jako součást globální skupiny Corporate Research and Technology hraje centrum zásadní roli ve výzkumu a vývoji společnosti. Týmy se specializují na elektrotechniku a strojírenství a podporují zákazníky v celé Evropě, na Středním východě a v Africe. Specifické oblasti zaměření zahrnují hnací ústrojí vozidel, průmyslovou automatizaci, distribuci energie, přeměnu energie, elektroniku a IT. EEIC urychluje inovace v celém portfoliu společnosti Eaton tím, že spolupracuje s širokou škálou vládních, průmyslových a akademických partnerů.

O společnosti Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro všechny zúčastněné strany a celou společnost.

Společnost Eaton byla založena v roce 1911 a již téměř sto let je kótována na newyorské burze. V roce 2021 jsme vykázali tržby ve výši 19,6 miliardy dolarů a našim zákazníkům sloužíme ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com. Sledujte nás na Twitteru a LinkedIn.