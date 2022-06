Nové televizory LG pro rok 2022 přinášejí prémiový obraz a dokonalý design

Tisková zpráva: Představení nových televizorů značky LG je pokaždé přehlídkou mnoha inovací, pokročilých technologií a dokonalého designu. A ani letošní rok není výjimkou. Z nových modelů v řadách LG OLED, LG QNED a LG NanoCell si vybere i ten nejnáročnější zákazník.

Televizory jako centrum rodinné zábavy se špičkovým obrazem, na němž si každý člen domácnosti může svůj zážitek uzpůsobit podle svých přání. Přesně takové jsou i nové televizory LG, které korejský inovátor představil pro letošní rok. V nabídce nechybí prémiové modely LG OLED evo stejně jako pokročilými technologiemi a funkcemi bohatě vybavená řada LG QNED. Dva nové televizory přibyly i v oblíbené řadě LG NanoCell TV.

LG QNED 2022: Nová dimenze domácí zábavy

Dokonalý design, který zapadne do každé domácnosti. O nadstandartní zážitek při sledování filmů, sportovních utkání nebo hraní videoher nebude nouze. To jsou nové televizory LG QNED 2022, které přinášejí nejlepší obraz na LCD. Díky mnoha inovativním technologiím nabízejí věrné barvy, skutečnou černou, vyšší jas i přesné zobrazování detailů. Široký pozorovací úhel zase zprostředkuje zážitek i většímu počtu diváků. Televizory LG QNED 2022 se chlubí rozlišením 8K, kvalitní zvuk zajišťují vestavěné reproduktory v kvalitě Dolby Atmos. Na své si přijdou i fanoušci počítačových her, kteří si užijí plynulé hraní při spouštění titulů z počítače i skrze internet.

Televizory LG QNED 2022 budou postupně k dispozici u partnerů ve třech různých úhlopříčkách 55, 65 a 75 palců. Doporučená cena modelu s nejkratší úhlopříčkou je 29 990 Kč, střední model 65QNED86 s úhlopříčkou 65 palců bude možné zakoupit za 47 990 Kč. V průběhu roku bude k dispozici i nejvyšší model 75QNED993BP za 120 990 Kč.

LG OLED evo 2022: Dokonalý obraz a zvuk i pro nejnáročnější uživatele

Vrcholem letošní nabídky je řada LG OLED evo 2022. Pyšní se nejpokročilejším panelem OLED evo s inteligentním procesorem a samosvítícími pixely pro dokonalý jas a překvapivou černou. Model OLED65G2 je tak až o 30 % jasnější oproti modelům, které technologii evo nemají. Moderní design podtrhují pouze několikamilimetrové okraje a ultratenký televizor také dokonale splyne s okolím. V režimu Galerie mohou uživatelé klasický černý vypnutý displej nahradit obrazy renomovaných umělců, a tím televizor proměnit ve stylové umělecké dílo. Televizory LG OLED evo se rovněž hodí pro jakoukoliv zábavu. Díky široké škále úhlopříček 42-83 palců si z nabídky vyberou hráči počítačových her i milovníci sportovních utkání. Cena přitom začíná na 31 990 Kč.

LG NanoCell 2022: nový procesor i široké pozorovací úhly

Vylepšení dostala i řada LG NanoCell. Vybavená je nadstandardním obrazem se zvýšeným rozsahem barev i kvalitním zvukem. Technologie Nano se postará o výrazné barvy, které jsou znatelné i při sledování obrazu ze strany. Nové televizory LG NanoCell mají rozlišení 4K a dostupné jsou v úhlopříčce 55 palců za 20 990 Kč a v průběhu roku také s úhlopříčkou 65 palců za 29 990 Kč.

webOS 22: zážitek na přání

Kromě oblíbeného ovladače LG Magic ke komfortu užívání přispěje také nový operační systém webOS 22, který nabízí nový, personalizovaný zážitek. Každý uživatel televizoru si díky němu může zřídit svůj profil, kde je možné zařadit oblíbené kanály, aplikace i oblíbené služby. Díky pár kliknutí se tak vaše pánské polovičky mohou dívat na očekávaný sportovní zápas. Oblíbené seriály a show si pustíte z naplánovaného záznamu a děti zabaví vytvořený kanál s vybranými hrami či hudebními streamovacími službami.

Dokonalý obraz, technologické inovace a prestižními cenami pravidelně oceňovaný design. V nabídce televizorů značky LG pro rok 2022 si zkrátka vybere každý. A může si být jistý, že se rozhodně nebude muset smiřovat s jakýmikoli kompromisy.