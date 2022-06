Apple Watch pomohly zachránit ženu před utonutím v ledové řece

Že mají Apple Watch potenciál zachraňovat lidské životy není vzhledem k jejich široké škále nejrůznějších funkcí žádným překvapením. Další “zářez na pažbě” si tyto hodinky připsaly i před pár dny v americkém Oregonu, ve kterém šlo doslova a do písmene skutečně o život.

Celý příběh o záchraně života se točí konkrétně kolem ženy, která se vydala zaplavat si do studené řeky. Po chvíli plavání se jí však zachytla noha do kořenové soustavy stromů, kvůli čemuž se z vody nemohla dostat a kvůli její nízké teplotě jí po chvíli začalo hrozit podchlazení. Díky svým Apple Watch na zápěstí však měla naštěstí možnost přivolat si včas pomoc ve formě záchranných složek, které sice přijely až ve chvíli, kdy byla žena již podchlazená, avšak stále relativně v pořádku. Záhy ji vyprostily a převezly na vyšetření do nemocnice, ve které si pár dní položela, než nabrala zpět své síly.

Je skvělé vidět, že i tak banální funkce jako možnost přivolat si pomoc přes hodinky má tak obrovský vliv na lidské životy. Přeci jen, nemít Apple Watch na ruce, jen stěží by se žena z vody dostala včas a čekala by jí tedy pravděpodobně velmi nepříjemná smrt. Vše ale naštěstí dobře dopadlo a Apple se tak může opět poplácat po rameni za to, jak skvěle fungující jeho hodinky jsou.