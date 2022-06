Vyzkoušejte si na iOS netradiční simulátor randění seniorů

Vývojáři videoher se při vymýšlení konceptů nebojí originálních témat, kolem kterých by si hru představil jen málokdo. Mírou podivnosti se přitom mezi ty nejzvláštnější žánry můžou řadit takzvané randící simulátory, v nichž se ocitáte v roli nezadaného člověka toužícího po novém partnerovi. Mezi nabízenými společníky se ale v některých hrách žánru objevují rozvedení taťkové nebo výběr městského ptactva. Novinka Later Daters se zas tak podivným směrem jako například zmiňovaný Hatoful Boyfriend, v němž randíte s holuby. V Later Daters se vžijete do role nového obyvatele pečovatelského domu, který ani na stará kolena nevzdává šanci najít ve svém novém bydlišti lásku. Ukázka od vývojářů vám přitom nevyzradí, koho v domově potkáte. Můžete z ní ale poznat, jakou atmosférou bude hra oplývat.

Hra vývojářů ze studia Bloom Digital Media vás samozřejmě nechá vybrat si jméno i vzhled vaší postavy. Co ovšem jen tak ve světě her nevidíme, je i možnost vybírat si mezi větším množstvím pohlaví. Klidně tak můžete hrát i za nebinární postavu. Tyto volby přitom nebudou mít vliv na to, s kým ve hře můžete randit. Later Daters dovoluje všechny možné kombinace vztahů, a to i těch mezi více než dvěma lidmi. Pokud si netradiční hru chcete vyzkoušet, můžete si ji stáhnout z App Storu, kde je její první epizoda k dispozici zdarma. Ostatní díly si můžete zakoupit přímo v aplikaci.