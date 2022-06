Start hromadné výroby iPhonů 14 je za dveřmi, Apple ladí poslední detaily

Do představení nové generace iPhonů zbývají již méně než tři měsíce, což ve světě Applu znamená jediné- je nejvyšší čas na dokončení příprav výroby novinek. Právě to má mít kalifornský gigant na tento týden v plánu u řady 14, u které podle korejského portálu The Elec stačí už jen schválit kvalitu OLED panelů a následně dát výrobě celku zelenou.

Kontrola kvality komponentů je naprosto standardní každoroční postup, kterým prochází dodavatelé Applu před každým startem výroby iPhonů bez ohledu na to, zda v předešlých letech s Applem spolupracovali či nikoliv. Co se pak týče letošní kontroly displejů pro iPhony 14, testovací kusy měly dodat jako již tradičně společnosti BOE, LG a Samsung. Odběr displejů od většího množství společností má Applu zajistit jednak minimální problémy v případě výpadku některé z ní a jednak možnost tlačit. ceny displejů dolů pod “pohružkou” zvětšení odběru od konkurence. Obecně pak platí, že s těmito společnosti probléme nebývají a je tedy pravděpodobné, že dá Apple v průběhu týdne startu hromadné výroby iPhonů 14 zelenou.

Kdy přesně se novinek dočkáme sice není v tuto chvíli jisté, nicméně vzhledem k tomu, že je Apple zvyklý iPhony představovat v první polovině září, není důvod, aby tomu bylo letos jinak. Co se pak týče startu prodejů telefonů, ten bude takřka 100% naplánován na konec září s tím, že předobjednávky začnou třetí zářijový týden. Je nicméně otázkou, jak na tom bude Apple z hlediska dostupnosti a potažmo zda budou všechny modely předobjednatelné ve stejný den. Minimálně u iPhonů 14 Max se totiž údajně objevily výrobní problémy, kvůli kterým u nich nabral Apple značný skluz.