Pokud se momentálně chcete přihlásit do Seznamu, máte problém. Jestliže máte v úmyslu se například přihlásit do emailu, uvidíte pouze hlášku „Přihlašování do Emailu má momentálně výpadek. Na obnovení usilovně pracujeme“. Mobilní aplikace pro iOS je ale nadále funkční. Snad se vše brzy povede napravit.