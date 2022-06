Podívejte se na trailer nového filmu Kung Fu Panda: Dračí rytíř

Máte-li rádi animované filmy, zbystřete. Netflix totiž 14. července přidá film Kung Fu Panda: Dračí rytíř. Ten má následující popis: „Dvě tajemné lasičky mají políčeno na sbírku čtyř mocných zbraní, a Po tak musí opustit rodnou hroudu a vydat se do světa. Napravit, co se pokazilo, a dosáhnout spravedlnosti mu pomůže rozvážný anglický rytíř jménem Toulavá čepel. Nemají spolu sice nic moc společného, ale i tak se pustí do velkolepého dobrodružství a zkusí najít kouzelné zbraně jako první, aby zachránili svět před zničením.“ Pod odstavcem naleznete trailer.