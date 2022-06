5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (13. 6. 2022 – 19. 6. 2022)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

V nové hře s názvem Agent of Adventure bude vaším úkolem vysílat dobrodruhy na průzkum. Při tomto průzkumu získají vaše postavy odměny, které vy musíte následně chytře využít k rozvoji jejich vesnic. Ne každý dobrodruh se ale ze své cesty vrátí v pořádku. Zvládnete se postarat také o to, co za sebou zanechali ti, kteří již nemohli dál?

