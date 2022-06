Oblíbená sluchátka Niceboy HIVE Beans Black nabídnou dechberoucí výdrž a skvělý zvuk

Komerční sdělení: Pokud hledáte kvalitní bezdrátová sluchátka, která vás potěší nejen kvalitním zvukem, ale také skvělou výdrží baterie a nízkou cenou, pak pro vás máme skvělý tip! Do vaší výbavy totiž skvěle zapadne model Niceboy HIVE Beans Black. Tato sluchátka totiž nabízejí přesně to, co od takzvaných True Wireless můžete očekávat a zvládnou toho mnohem víc, za zcela bezkonkurenční cenu. Pojďme se proto na ně společně podívat.

Prvotřídní kvalita za málo peněz

HIVE Beans Black niceboy hive beans black 1 niceboy hive beans black 2 niceboy hive beans black 5 niceboy hive beans black 3 Vstoupit do galerie

U sluchátek je samozřejmě nejdůležitější jejich kvalita. V tomto ohledu vás Niceboy HIVE Beans Black rozhodně nezklamou, jelikož nabízejí křišťálově čistý zvuk díky 10mm měničům, které jsou následně ještě vyladěny speciální technologií MaxxBass. U toho to ale samozřejmě ještě nekončí. Nechybí totiž ani podpora pro kodeky AAC a SBC, což ruku v ruce s bezdrátovým standardem Bluetooth 5.0 zajišťuje bezchybný přenos. Určitě ale také nesmíme zapomenout na výdrž baterie. Bezdrátová sluchátka sice mohou být velice příjemným společník, jenže při slabé výdrži jsou víceméně k ničemu. Niceboy si je toho silně vědom. Právě proto dokážou jednotlivá sluchátka hrát až 4 hodiny v kuse, přičemž jejich výdrž lze s pomocí nabíjecího pouzdra v okamžiku navýšit o dalších 20 hodin. Sluchátka tak nabízejí výdrž doslova na celý den.

Nabízí se také řada dalších skvělých vychytávek. Pouhým klepnutím si HIVE Beans Black poradí s telefonováním, ovládáním hlasitosti či přeskakováním skladeb. Aby toho ale nebylo málo, tak teoreticky ani není problém takto ovládat rovnou celý telefon, aniž byste jej museli vytahovat z kapsy. Nechybí totiž podpora pro hlasové asistenty Siri a Google Assistant. Za zmínku také jednoznačně stojí dvojice kvalitních mikrofonů a možnost automatického párování. Pokaždé, kdy sluchátka vytáhnete z nabíjecího pouzdra, se okamžitě spárují s vaším iPhonem. Tím vůbec nejlepším je však neskutečně nízká cena. Tato perfektní sluchátka totiž pořídíte již za pouhých 999 Kč!

Niceboy HIVE Beans Black zakoupíte za 999 Kč zde