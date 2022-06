WhatsApp konečně usnadní přechod z Androidu na iOS

Asi jen málokdo by chtěl při změně smartphonu přijít o své konverzace z komunikační aplikace WhatsApp. Ještě donedávna byl přenos WhatsAppového účtu z Androidu na iOS velmi problematický, tento týden ale v aplikaci přibyla funkce, která výrazně usnadní přenos veškerého obsahu. Funkce je v současné chvíli zatím ve fázi beta testování, brzy by ale měla být plně k dispozici. K přenosu dat z aplikace WhatsApp bude docházet v rámci funkce Move to iOS od Applu, kdy novopečení majitelé iPhonů budou moci při přenosu dat ze svého starého smartphonu s Androidem zvolit také migraci dat z aplikace WhatsApp.