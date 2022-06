Do kin se chystá Gran Turismo inspirované hrou pro PlayStation

Společnost Sony chystá produkci snímku s názvem Gran Turismo. Film by měl přijít do kin v průběhu léta příštího roku, a jak již z názvu vyplývá, nechali se jeho tvůrci inspirovat populární hrou pro herní konzole PlayStation. Podle serveru Deadline bude dokonce film Gran Turismo inspirován skutečným příběhem. Snímek by měl vyprávět o splněném snu náctiletého vášnivého hráče hry Gran Turismo, kterému se nakonec podařilo obdivuhodně skórovat nejen ve hře samotné, ale také se stát profesionálním automobilovým závodníkem. Do režijního křesla usedne Neill Blomkamp.