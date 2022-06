Chystá se nová strategie Minecraft Legends

Na letošním Xbox Summer Games Fest se spolu s celou řadou dalších novinek představil také nejnovější přírůstek do rodiny her s tematikou Minecraftu. Bude se jednat o novou akční strategii v multiplayer režimu, a hráči by se ji měli dočkat již relativně brzy.

Chystaná hra s názvem Minecraft Legends nabídne hráčům mimo jiné například možnost stavění struktur, spolupráce a taktizace s přáteli i řadu příležitostí k bojům s nepřáteli. Hra vznikla ve spolupráci se společností Blackbird Interactive a bude možné si ji zahrát také v multiplayer a kooperativním režimu. Výkonný producent hry Dennis Ries přislíbil, že na sebe další podrobnosti nenechají dlouho čekat. Samotná hra by pak měla spatřit světlo světa v průběhu příštího roku.