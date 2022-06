Nový čip M2 vychází z A15 Bionic a ve skutečnosti by se dal označit spíše za M1.5

Na letošní vývojářské konferenci WWDC22 představil Apple mimo systémů také dva nové přenosné počítače – přepracovaný MacBook Air a 13″ MacBook Pro, oba dva s novým čipem M2. Jenže tak nějak postupně vyplouvá na povrch, že čip M2 by se spíše dalo označit za M1.5. Nový čip M2 totiž z velké části vychází z již představeného čipu A15 Bionic, který se nachází v nejnovějších iPhonech 13 (Pro). Dostupné výpočty a informace, které najdete ve videu níže, pak poukazují na to, že Apple aktuálně není schopen zajistit pořádné zvýšení výkonu svých čipů, a tak jablíčkářům „lepí pusu“ větším počtem jader. To ale samozřejmě z nových zařízení s čipem M2 nedělá špatné stroje.