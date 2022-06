Minecraft začal nativně podporovat Macy s Apple Silicon

Minecraft se aktuálně řadí mezi jednu z nejpopulárnějších her na světě. K dispozici je samozřejmě i na Mac, každopádně až doposud jej hráči museli hrát s využitím překladače Rosetta 2, který překládá kód aplikací určených pro procesory Intel na kód vhodný pro architekturu ARM, na které běží čipy Apple Silicon. Pokud svět kostiček sledujete, tak víte, že jsme se nedávno dočkali nové verze 1.19 s označením The Wild Update, která přichází s několika zajímavými novinkami – viz video níže. Kromě toho však s touto verzí přichází i nativní podpora Minecraftu pro Macy s čipy Apple Silicon, tj. M-series. To znamená, že už se hra nebude spouštět s využitím zmíněného překladače, což zajistí plynulejší hrací požitek a lepší výkon.