iOS 16 výrazně zrychlí úpravu většího množství fotek

Stejně jako tomu bylo v předešlých letech, i letos jsou nové operační systémy z dílny Applu doslova prošpikovány malými, ale přesto velmi užitečnými vychytávkami, které vývojáři i běžný uživatelé pomalu ale jistě při testování prvních bet systémů odhalují. Jednou z takových novinek je i nová možnost rychlých úprav většího množství fotek v iOS 16.

Editace fotek či obrázků přes editor v aplikaci Fotky je v současnosti pro běžné úkony naprosto dostačující. Pravdou však je, že pokud člověk potřebuje v současnosti opravit více fotek či obrázků stejným způsobem, nezbývá mu nic jiného než tak učinit kus po kusu, což je poměrně zdlouhavá záležitost. To však v iOS 16 už naštěstí platit nebude, protože do editoru přibude novinka ve formě možnosti zkopírovat úpravu snímku a aplikovat ji na snímky další. Ve výsledku tedy bude stačit jen úpravu “vložit” do dalších fotek a bude hotovo.

Veřejná verze nového iOS 16 spolu s většinou čerstvě představených systémů by měla být pro běžné uživatele k dispozici v září po spuštění prodejů nové generace iPhonů. Jediný otazník visí nad macOS Ventura, jelikož právě počítačový systém vydává Apple zpravidla později než zbylé a to navíc bohužel dost nepravidelně například v závislosti na nových Macích a tak podobně. Bližší termín než podzim tedy bohužel k dispozici v současnosti není.