Prohlédněte si nový MacBook Air M2 na videu od známé iJustine

Před pár dny se konala vývojářská konference WWDC22, na které Apple kromě nových systémů představil také přepracovaný MacBook Air, společně s čipem M2. Tento stroj je hned na první pohled lákavý, a to jak co se týče vzhledu, tak i hardwaru. Pokud vám nestačilo klasické představení nového Airu a chtěli byste si jej prohlédnout více do hloubky, tak můžete, a to díky vybraným návštěvníkům, kteří se dostali na živou prezentaci WWDC22 v Apple Parku. Mezi jednoho z návštěvníků patří také známá iJustine, která se ve svém novém videu zaměřila právě na nový MacBook Air M2.