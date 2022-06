GTA, Halo, Iron Man, Mass Effect, World of Warcraft nebo Mafia. Unreal Engine 5 je skutečně skvělý a fanoušci ukazují, jak by dnes známé hry v něm mohly vypadat. Výsledek je mnohdy skvělý, ačkoli občas rozlišení obrazu pokulhává. Na každý pád kdyby se u některých z níže uvedených her měl chystat remake v UE5, hráči by se jistě nezlobili. Co na výsledky říkáte?