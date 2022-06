Konečně! iOS 16 naučí iPhony přenášet eSIM přes Bluetooth

Apple se u iOS 16 vydal cestou velkého zjednodušení mnoha funkcí iPhonů. Kromě možnosti zobrazit si heslo od WiFi, jednoduše ořezávat a přeposílat předměty z fotografií či jednoduše na ně přenášet hovory z Macu či iPadu u nich totiž nasadil dokonce i jednodušší přenos eSIM z jednoho zařízení na druhé. Jelikož o tom však na úvodní Keynote letošní konference WWDC neinformoval, dozvídáme se to až s několikadenním odstupem díky zkoumání bety iOS 16 fanoušky a vývojáři.

Přenos eSIM nebyl doposud možný prakticky nijak. Jediná možnost, jak šla do telefonu elektronická SIM karta nahrát, byla totiž stažení profilu z odkazu vygenerovaného operátorem zpravidla pomocí QR kódu, který byl zaslán buď elektronicky nebo fyzicky. Háček je však v tom, že tyto QR kódy jsou na jedno použití, takže když uživatel odstranil eSIM například kvůli servisu a tak podobně, pro obnovení bylo třeba opatřit si od operátora další QR kód, přičemž totéž platí i při přechodu ze starého iPhonu na nový -tedy do příchodu iOS 16 platilo. Tento systém totiž přidává na iPhony možnost poslat si z jednoho iPhonu do druhého eSIM přes Bluetooth a de facto ji tedy převést bez nutnosti kontaktování operátora. Jedná se tedy o velmi užitečnou vychytávku, kterou ocení nejeden jablíčkář. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že přenos přes Bluetooth musí podporovat i operátor, což může být v některých případech kamenem úrazu, tedy minimálně v současnosti. Do září, kdy iOS 16 oficiálně vyjde, však pravděpodobně většina operátorů s podporou této vychytávky přijde. Přeci jen, komfort jejich klientů to zvýší výrazně a operátorům zase odpadne část práce.