iPadOS 16 naučí iPady s M1 daleko lépe pracovat s RAM pamětí

Patříte-li mezi jablíčkáře, kteří volají v posledních letech po co největším přiblížení iPadů Macům, odhalení iPadOS 16 vás muselo velmi potěšit. Apple se totiž konečně rozhoupal k tomu, aby iPady Macům z hlediska operačního systému poměrně výrazně přiblížil – a to i z hlediska práce s RAM pamětí.

Zatímco v případě Maců si lze nakonfigurovat operační paměti skoro až dle libosti, v případě iPadů jsou uživatelé omezeni tím, co do nich vloží Apple – tedy buď 12, nebo maximálně 16 GB RAM podle modelu. S příchodem iPadOS 16 se však důležitost těchto hodnot svým způsobem smaže, jelikož na tabletech osazených čipy M1 umožní tento systém využití swapu, tedy jinými slovy krátkodobé přeměny klasického úložiště na operační paměť v případě, že je dané úložiště volné. Díky tomu by tak měly iPady rázem zvládat bez problému spouštět i aplikace náročnější na RAM, popřípadě fungovat bez potíží i v případě, že se RAM zátěž v průběhu používání navýší nad rámec jeho RAM kapacity. Virtuální paměť totiž tyto výkyvy vykryje, respektive měla by.

Právě změna práce s RAM pamětí ve výsledku přiblíží iPady k Macům zřejmě nejvíce za poslední roky, jelikož díky ní bude možné využívat vícero aplikací spuštěných na ploše v rámci funkce Stage Manager a tak podobně. Až čas nicméně ukáže, jak spolehlivé toto řešení bude, jelikož se v případě Applu jedná o naprostou premiéru. V současnosti je navíc iPadOS 16 ve fázi raného beta testování, takže se jeho celková funkčnost může ještě hodně změnit, samozřejmě tedy k lepšímu.