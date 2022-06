Fanoušci herní série Call of Duty zřejmě již odpočítávají poslední hodiny do zveřejnění prvního traileru na nové Call of Duty: Modern Warfare 2. Nyní si mohou zkrátit čekání jeho uniklou částí, která začala před pár desítkami minut kolovat po internetu a které zachycuje dle všeho singleplayerovou kampaň. Uniklý kousek traileru naleznete níže.