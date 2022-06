Google zřejmě chystá levnější variantu Chromecastu

Společnost Google má ve svém portfoliu nejen zajímavé softwarové produkty a služby, ale také užitečný hardware. Jedná se kromě jiného třeba i o Google Chromecast – tedy zařízení, které vám po připojení k televizi umožní streamovat obsah z počítače či mobilního zařízení. V současné době je na trhu k dostání také Google Chromecast s podporou 4K Ultra HD. Podle nejnovějších zpráv to vypadá, že bychom se v dohledné době mohli dočkat i finančně o něco dostupnější varianty Google Chromecast. Prozradila to žádost kterou si Google podal u Federální komise pro komunikaci (FCC), a ve které stojí zmínka o zařízení s názvem „Google G454V“. Chystané zařízení by mělo nabídnout provoz v pásmu 2,4GHz a 5GHz, podporu protokolu Wi-Fi 802.11 ac a Bluetooth LE.