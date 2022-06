Call of Duty: Modern Warfare 2 oficiálně představeno. Podívejte se na úchvatný trailer a zjistěte, co vás v něm čeká

Call of Duty: Modern Warfare 2 je tu – tedy alespoň skrze první trailer, kterým tento dlouho očekávaný titul Activison představuje. Pokud jste tedy stejně jako my fanoušci graficky úchvatných stříleček se skvělým singleplayerem a ještě lepším multiplayerem, navnaďte se na podzimní vydání dalšího dílu této legendární herní série videem níže.

Spekulace okolo zasazení se bezezbytku naplnily. V novém Call of Duty: Modern Warfare 2 se vydáme s kultovní jednotkou Task Force 141 do Jižní Ameriky bojovat proti drogovým kartelům a to po boku legend jako John Price, Soap či Ghost. Z dostupných informací vyplývá, že letošní Call of Duty má být v mnoha ohledech přelomové a to například volbou taktiky, kdy bude možné – minimálně v některých pasážích hry – zvolit jak tichý postup, tak krvavou vřavu, kdy vám bude kolem hlavy létat jedna kulka za druhou. To vše přitom v neskutečně vypadajícím grafickém kabátku, který se opět velmi přiblížil realitě. Snad nám tedy Activision co nevidět poskytne další informace o hře a my se tak na ní budeme moci těšit ještě víc. Její vydání je naplánováno na 28. říjen (což je pro Čechy obzvlášť super díky státnímu svátku připadajícímu na tento den) a to na konzole staré i nové generace a PC.

Call of Duty: Modern Warfare 2 lze už nyní předobjednat