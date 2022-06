Apple Watch 3 jsou stále v prodeji, nový watchOS 9 na ně však již nenainstalujete

Mnozí jablíčkáři si Apple produkty kupují mimo jiné proto, že u nich mají výrobce zaručenou dlouhodobou softwarovou podporu – respektive mívali. Tento fakt totiž již po pondělní úvodní Keynote letošní WWDC tak úplně neplatí. V nabídce Applu je totiž v současnosti produkt, který na podzim ztratí softwarovou podporu, což je přinejmenším zvláštní a pro mnohé jablíčkáře zcela pochopitelně pobuřující.

Řeč je konkrétně o Apple Watch Series 3 představených na podzim 2017 spolu s iPhony 8 a X. Ačkoliv se jedná s ohledem na tuto skutečnost již o poměrně dost staré “železo”, faktem je, že mnoha jablíčkářům i nadále plně dostačuje, jelikož nabízí vlastně vše důležité za přijatelnou cenu. Z vlastní zkušenosti mohu pak ještě dodat, že výdrž Series 3 se mi zdá pořád o poznání lepší než výdrž novějších generací, jelikož mi vždy vydržely o dobrého půl dne déle. Ani obliba této modelové generace však Apple evidentně neobměkčila a “trojky” se rozhodl nemilosrdně zaříznout. Už to je svým způsobem špatné, avšak že je má stále v nabídce bude je vesele prodávat až do podzimu, kdy je nahradí modelem SE 1 či SE 2 (záleží na jeho cenové politice) je už skoro až do nebe volající. Reálně se totiž může stát, že si je na začátku září někdo méně zkušený koupí s tím, že mu vydrží několik dlouhých let i díky softwarovým updatům, a za pár dní zjistí, že nad nimi Apple s watchOS 9 zlomil hůl.

watchOS 9 watchOS 9 0 watchOS 9 1 watchOS 9 2 watchOS 9 3 +26 fotek watchOS 9 4 watchOS 9 5 watchOS 9 6 watchOS 9 7 watchOS 9 8 watchOS 9 9 watchOS 9 10 watchOS 9 11 watchOS 9 12 watchOS 9 13 watchOS 9 14 watchOS 9 15 watchOS 9 16 watchOS 9 17 watchOS 9 18 watchOS 9 19 watchOS 9 20 watchOS 9 21 watchOS 9 22 watchOS 9 23 watchOS 9 24 watchOS 9 25 watchOS 9 26 watchOS 9 27 watchOS 9 28 Vstoupit do galerie

Je prakticky jasné, že důvodem usmrcení Series 3 je jejich malý displej, kterým se Apple již zkrátka nechce omezovat. I kdyby však pro hodinky uvolnil jen ty funkce, které jsou s ním schopné zvládnout, nejednoho jablíčkáře by velmi potěšil. Druhou variantou je pak to, že měl Series 3 zkrátka už dávno ukončit, aby se nyní nedostal do situace, kdy prodává de facto zastaralý produkt, který brzy ztratí podporu. Někteří z vás možná budou namítat, že mají na ukončení hodinky již svůj věk, což na jednu stranu nejde úplně rozporovat, na druhou stranu je však třeba poukázat na to, že iOS 16 nabízí podporu i pro iPhony představené v témže roce, co Series 3 – tedy v roce 2017.

Nezbývá než doufat, že se ze strany Applu jedná o naprosto výjimečný tah, kterého nebudeme svědky příliš často. Přeci jen, kupovat si jeho starší produkty s vidinou, že nad nimi může být co nevidět zlomena hůl nikdo nechce. Jasně, Apple Watch Series 3 jsou suverénně nejstarším produktem v nabídce Applu, ale kde je psáno, že mu v budoucnu “nepřepne” a na úkor výkonnostně náročných novinek se rozhodne softwarovou podporu zkrátit i jinde. Na podobné strachy je nicméně zatím čas. Jediné, na co již (vhodný) čas v současnosti není, je koupě Apple Watch Series 3.