5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (8. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Hlavním hrdinou hry The Crown of Leaves je Roui, svérázný obyvatel jednoho města, který je zároveň také šperkařem a autorem článků o magii a vědě. Poté, co Rouiho potkalo kolosální selhání, se musí vrátit zpět své domoviny, kterou je kraj Latori. A vy mu v tom musíte pomoci.

Původní cena: 3,99 € (2,99 €)