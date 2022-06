5 her ze Steamu, které dnes na macOS a Windows získáte výhodněji (7. 6. 2022)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější hry pro macOS i Windows, které jsou v dnešní den ve slevě. Bohužel se může lehce stát, že některá z her bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla ve slevě v době psaní článku.

Považujete se za fanouška strategických her? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, rozhodně byste neměli přehlédnout titul Shadow Tactics. V této hře se přesunete zpět v čase, konkrétně tedy do Japonska v roce 1615. Jedná se o velice obtížnou strategii, ve které budete muset ukázat vaše taktické schopnosti a splnit tak ty nejrůznější úkoly. Ve „výročním balíčku“ najdete kromě základní hry také soundtrack, DLC Blades of the Shogun – Artbook a další bonusové položky.

Původní cena: 69,95 € (15,13 €)