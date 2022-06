iPad, nebo zabudované displeje pro cestující na zadních sedadlech: Co zvolit?

Jakmile se ponoříte do konfigurátoru nových vozidel, pak vám v prémiovém segmentu vyskočí možnost volby integrovaného zábavního systému, který nabízí v podstatě každá prémiová automobilka. Je jedno, zda se jedná o BMW, Audi, Mercedes nebo ještě o kousek výš o Bentley, Lamborghini nebo Rolls. Zkrátka jakmile sáhnete po prémiovém voze, máte možnost připlatit si za obrazovky, které jsou připevněny k předním sedadlům a slouží jako zábavní systém pro cestující vzadu. Ať už sáhnete po SUV nebo po limuzíně, můžete si nechat namontovat tento systém přímo od výrobce, nebo jej můžete nahradit vlastním řešením v podobě iPadů. Já jsem podobný problém před nedávnem řešil u BMW X5 a rád bych se s vámi podělil o zkušenosti.

I když volbu displejů v rámci zábavního systému mají téměř všechny automobilky velmi podobnou, berte prosím v potaz, že následující článek vychází konkrétně ze zkušeností s BMW X5 a u ostatních výrobců se tak mohou zkušenosti lišit. BMW nabízí možnost zábavy pro cestující vzadu v rámci takzvaného BMW Professional zábavního systému pro zadní sedadla, který obsahuje dvojici samostatných 10,2″ dotykových displejů, které lze naklápět a mají oba zabudovanou Blu-ray mechaniku. Dále mají dálkové ovládání, USB porty a možnost připojení sluchátek, a to jak bezdrátově tak kabelem. Nechybí ani možnost připojení herní konzole nebo externího disku, případně počítače pomocí HDMI. Za tuto legraci si připlatíte téměř 76 tisíc korun.

Je však potřeba uznat jednak to, že se do vozu stylově hodí a jsou blíž k sedadlům než v případě iPadu a také fakt, že pomocí nich můžete přes iDrive ovládat jednak funkce vozu, ale také sledovat například aktuální pozici vozu v rámci navigace nebo sami zadávat řidiči pokyny do navigace. Bohužel tablety není možné z vozu jednoduše vyndat a používat je jako klasické tablety. Výhody iPadu jsou pak celkem jasné, jednak se jedná o váš vlastní iPad, který můžete používat jako klasický iPad a máte v něm všechny vaše data a a aplikace, ale také jej můžete během životnosti vozu neustále upgradovat za novější model.

Pokud si to spočítáme v případě, že se rozhodnete pro iPady, pak abyste měli to nejelegantnější a nejintegrovanější možné řešení, budete potřebovat příplatkovou výbavu s označením Travel and Comfort system, která vám do sedadla integruje USB-C port a zároveň i to nejdůležitější a to je systém pro zacvaknutí dalšího příslušenství. Za ten si BMW účtuje 5408 Kč za obě sedadla dohromady. Dále potřebujete dvojici držáků na iPady, z nichž každý stojí od BMW 3150Kč a zacvaknete je právě do již zmíněného Travel and Comfort systému. To, co úplně nutně nepotřebujete, ale pokud nechcete, aby vám v autě něco vrzalo, tak to rozhodně kupte, je obal od BMW na váš konkrétní iPad. Za ten si BMW účtuje 1440Kč. Samozřejmě abychom konkurovali zábavnímu systému od BMW, budeme tyto dvě věci kupovat dvakrát. V součtu tak počítejte s Travel and Comfort za 5408Kč, 2x3150Kč za držáky a 2x obal od BMW na iPad za 1440 Kč. To je dohromady 14 588Kč s tím, že zatím máte jen systém, pomocí kterého umístíte iPady do auta. K tomu je potřeba přičíst částku za krátký a kvalitní kabel, protože asi nechcete, aby vám auto shořelo kvůli kabelu z AliExpressu, tedy za dvojici krátkých a kvalitních kabelů připočtěte dalších tisíc korun a jste na částce 15 588Kč. Nejlevnější iPad startuje na 9990Kč, tedy dohromady se dostanete na 35 568Kč za dva iPady integrované do vašeho vozu. Samozřejmě je možné použít levnější řešení, ovšem záměrně jsem použil to, které nabízí BMW a je opravdu co nejlépe integrované do samotného vozu.

Jsme tedy na méně něž polovině částky, kterou si za svůj systém účtuje BMW pod označením BMW Professional zábavní systém na zadních sedadlech. S tím, že samozřejmě máte možnost zvolit si jakýkoli iPad vás napadne a pokud vůz máte déle než rok a patříte mezi lidi, jenž chtějí rok co rok nový iPad, pak máte možnost je neustále měnit za novější. Záleží jen na vás, jaký systém zvolíte, ovšem v mém případě, i když jsem jinak do vozu navolil vše, co bylo v nabídce, tak jediná položka, jenž jsem vynechal, byla právě za tento zábavní systém. Přijde mi lepší mít možnost používat vlastní iPad, který jednoduše odpojíte a můžete jej používat doma jako klasický iPad a ve voze tak mít přístup ke všem svým aplikacím a službám. Pokud si k iPadu dokoupíte klasickou Apple Wireless Keyboard a tu si dáte na stolek ve vašem voze nebo klidně na stehna, pak můžete celou cestu velmi pohodlně a efektivně řešit maily, psát články nebo dělat cokoli, co vás jen napadne stejně jako doma za stolem. Je zda navíc ještě jedna výhoda a to fakt, že můžete použít jen jeden iPad a pokud vzadu vozíte například jen jedno dítě, pak je zbytečné utrácet za dva displeje.

Obzvlášť lidé, kteří používají Apple produkty, jsou zvyklí na co největší integraci jednotlivých služeb a na vyladěný ekosystém a je super, že mohu mít neustále přístup ke všem svým souborům, aplikacím a službám. Nemusíte řešit nahrávání pohádek pro děti na cestu do nějaké speciálního dalšího zařízení, ale zkrátka je máte v iPadu. Samozřejmě můžete i na systému od BMW používat YouTube, Netflix a v podstatě cokoli, co nabízí Android, ovšem pokud jste uživatelé Applu, tak věřím, že budete stejně jako já preferovat iPad. V tom případě však vážně doporučuji využít na jeho připnutí do vozu vše, co nabízí BMW a příliš nespekulovat nad alternativami, které sice vyjdou možná o pár korun levněji, ale mohou vydávat různé zvuky a nebýt tak pevné, jak je tomu v případě originálních dílů. Mít na zadních sedadlech iPad je pro mě zatím super, a i když většinu času sedím spíš za volantem, tak ostatní jej mohou používat jak je libo a musím říct, že si to užívají nejen na dlouhých cestách.