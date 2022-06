Na iStores.sk nyní seženete iPhone SE za super cenu, vyhrát navíc můžete 500 € na nákup

Komerční sdělení: Sháníte nový iPhone a jste zastánci spíše konzervativního designu? Pak pro vás máme tip na akci, která by se vám mohla setsakramentsky líbit. Slovenský iStores totiž parádně zlevnil iPhone SE (2020) ve 256GB verzi v červené a bílé barvě, díky čemuž jej tak lze nyní získat jen za 479 € nebo 12 € měsíčně. Za tuto parádní cenu dostanete designově povedený smartphone s nabušeným výkonem, u kterého se můžete spolehnout na to, že se ještě pěkných pár let absolutně nezadýchá. Pozitivem je zde ale třeba i foťák nebo dlouholetá softwarová podpora. Zkrátka a dobře, je na co se těšit.

A aby nebylo parádních akcí málo, rozhodl se iStores spustit jarní soutěž o poukaz v hodnotě 500 €. Stačí, kdy se zapojíte do jeho dotazníku ohledně vašich oblíbených chytrých hodinek či fitness náramků a v následném slosování se na vás usměje štěstí. Ale pozor, na vyplnění dotazníku máte čas “jen” do 22. 6., tak na něj určitě nezapomeňte. Jedinou podmínkou je to, že se soutěže může zapojit jen dospělá osoba s trvalým pobytem na Slovensku.

