Česká televize kvůli šetření zruší ČT3 a omezí sport

ČT má v plánu v letech 2023 a 2024 ušetřit na provozu a programu 910 milionů korun. Důvodem je pokles hodnoty koncesionářského poplatku, jenž činí 135 korun. Podle Dvořáka je jeho reálná hodnota 86 korun a za dva roky to má být podle jeho slov kvůli inflaci jen 50 korun. Ředitel České televize uvedl, že pokud by měla výše poplatku růst s inflací, měl by být 209 korun. Do konce letoška je v plánu omezení 50 pracovních míst. Dalších dvou stovek pak v následujících dvou letech. Od ledna příštího roku bude zrušena ČT3, což ušetří 120 milionů korun. ČT sport pak bude také omezovat nákupy vysílacích práv na sport. Výroba bude zčásti převedena do Brna, což má v následujících dvou letech ušetřit 300 milionů. Dalších 320 milionů chce ČT ušetřit na audiovizuální tvorbě. Dvořák dlouho bojuje za vyšší koncesionářské poplatky. Naposledy se zvedly v roce 2008 ze 120 korun na 135.