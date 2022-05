Apple čelí žalobě od zakladatele alternativního App Store z jailbreaku

Apple se v poslední době musí zaobírat různými problémy a žalobami snad ze všech stran. Aktuálně nově čelí například antimonopolní žalobě od Jaye Freemana, který stojí za vůbec prvním (alternativním) obchodem s aplikacemi pro iPhone s názvem Cydia. Pokud patříte mezi novější uživatele jablečných zařízení, nejspíše vám Cydia nic moc neříká, avšak pokud už jste ve světě Applu ostřílení po dobu několika dlouhých let, tak zajisté více, o čem je řeč.

Pro ty méně znalé je Cydia alternativou oficiálního App Storu, za kterým stojí Apple. Cydia je naprostým základem každého iPhonu, u kterého je proveden tzv. jailbreak. Vůbec poprvé spatřila světlo světa Cydia v roce 2008, a to dokonce několik měsíců před spuštěním App Store. Používaná je u telefonů s jailbreakem prakticky doteď, avšak nutno zmínit, že možnosti provést jailbreak na novějších iPhonech se značně ztížily, jelikož Apple s příchodem iPhonů XS odstranil hardwarovou chybu, díky které bylo možné jailbreak provést a Cydii pohodlně nainstalovat. To znamená, že se Cydia využívá především u iPhonů X a starších. Vzhledem k tomu, že Apple opravil zmíněnou bezpečnostní chybu, tak prakticky znemožnil provedení jailbreaku a tím pádem také možnost instalace alternativního obchodu s aplikacemi Cydia. To se samozřejmě nelíbí autorovi tohoto obchodu, zmíněnému Jayu Freemanovi, který v roce 2020 kvůli tomu podal na Apple antimonopolní žalobu.

Apple letos v lednu podal návrh na zamítnutí této žaloby a soudce vyhověl, jelikož došlo k promlčení. Zároveň ale povolil Freemanovi možnost pro opětovné podání podobné stížnosti a podle agentury Reuters došlo právě nyní k jejímu přijmutí. Právnici Freemana v této pozměněné žalobě uvedli, že aktualizace iOS mezi lety 2018 a 2021 výrazně poškodily distributory aplikací pro alternativní obchody, v čele s Cydií. Údajně jsou tyto změny v iOS velmi „agresivní“ a přesně navržené tak, aby kompletně znemožnily instalaci alternativních obchodů. Kromě toho se Freeman se svými právníky snaží zajistit možnost zpracování plateb mimo App Store, tudíž se celkově snaží o podobnou věc, jako herní studio Epic Games. Apple má soudem nařízeno, aby se do letošního června vyjádřil a odpověděl na Freemanovu žalobu.