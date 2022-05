tvOS 16 se dočká užšího propojení s HomeKitem

Zatímco v předešlých letech se Apple operačnímu systému pro svůj televizní smart box Apple TV příliš nevěnoval, letošek by měl být v tomto směru konečně jiný. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, dle kterých se má letošní tvOS dočkat minimálně jednoho poměrně výrazného vylepšení ve formě hlubšího propojení s HomeKitem nebo chcete-li Domácností.

Je to trochu paradox. Přestože lze Apple TV již roky využívat jakožto domácí centrum pro smart home, díky kterému lze domácnost ovládat na dálku (tedy mimo dosah domácí WiFi), tvOS jako takový toho příliš mnoho s HomeKitovou domácností neumí. Přes jeho ovládací centrum lze totiž vlastně jen aktivovat uživatelsky předvytvořené scény, což je však ve výsledku jen zlomek toho, co HomeKit jako takový umí. Právě to by se ale mělo letos konečně změnit. Byť Gurman neuvedl, v čem přesně bude hlubší integrace spočívat, jako nejpravděpodobnější se jeví buď více možností pro ovládání domácnosti přes ovládací centrum v tvOS, vytvoření samostatné nativní aplikace Domácnost, nebo vyloženě zbrusu nové možnosti pro nastavení HomeKitu v kombinaci s tvOS a možná i s HomePody.

Co přesně se pro nás Apple chystá se dozvíme již příští pondělí, na které je naplánována úvodní Keynote letošní vývojářské konference WWDC, která právě představení nových generací OS Applu přinese. Snad tedy budou stát veškeré chystané novinky za to a hlavně je Apple zvládne dokončit tak, aby byly dostupné hned od září a nikoliv později v rámci majoritních softwarových aktualizací.