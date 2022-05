Apple TV se dočká dalšího tvrdého konkurenta, půjde přes něj streamovat hry z Xboxu

Apple TV nikdy nepatřily mezi nejprodávanější produkty z dílny Applu a jak se nyní zdá, do budoucna by mohlo být ještě hůř. Microsoft totiž chystá pro tento produkt velmi perspektivního konkurenta, který by mohl prodeje Applu ještě více pošlapat. A dorazit by navíc mohl již relativně brzy.

V poslední době se čím dál tím větší popularitě těší cloudové hraní her, přičemž právě Microsoft je v tomto směru jedním z nejsilnějších hráčů. V současnosti si sice nelze na televizích tak úplně jeho streamovací služby užít, avšak v čerstvém rozhovoru Microsoft prozradil, že na vývoji hardwaru pro streamování her na de facto jakékoliv televizi již pracuje a rád by jej světu představil co nevidět. Jednat by se mělo o zařízení podobné Chromecastu, které jednoduše připojíte přes HDMI k televizi a pak už jen využíváte jeho potenciál, který přitom nebude v případě řešení od Microsoftu, které je v současnosti označováno jako Xbox Streaming Dongle, zcela určitě jen ve hraní her, ale i v chytrých funkcích okolo. A jelikož se Apple vpuštění streamovacích aplikací na své platformy srdnatě brání, přestože je o tento způsob hraní mezi jeho uživateli poměrně velký zájem, reálně hrozí, že pro něj bude příchod streamovacího herního řešení od Microsoftu velmi tvrdou ránou, která může být klidně i jedním z klíčových hřebíčků do rakve Apple TV. Vše ale ukáže v tomto směru až čas a zkušenosti, které se v něm s Xbox Streaming Dongle objeví.