Apple nepřímo potvrdil první velkou novinku pro iPadOS 16

Od představení nových operačních systémů z dílny Applu v čele s iOS 16 a iPadOS 16 nás dělí již jen necelé dva týdny. Asi vás proto nepřekvapí, že to kalifornský gigant s “tutláním” veškerých informací již tak úplně nepřehání, ale naopak s ním polevuje. Skvělým důkazem je ostatně i aktualizace WebKitu (tedy enginu, který pohání Safari a další webové prohlížeče na iOS), která zřejmě odhalila něco, co tak úplně neměla. Je totiž open source, takže se do ní může podívat de facto kdokoliv.

Kód WebKitu, který je dostupný standardně na GitHubu se dočkal nedávno aktualizace, ve které si jeden z předních průzkumníků nejen Apple softwarů Steve Troughton-Smith všiml náznaků podpory nového multitaskingového režimu, který by měl umožňovat libovolně měnit velikost oken na iPadOS. Co přesně se pod touto novinku bude skrývat samozřejmě v tuto chvíli říci nelze, nicméně mohlo by se jednat buď o možnost ručního nastavování velikosti oken, kdy bychom si je tedy mohli i libovolně rozmisťovat na ploše iPadu, nebo by se mohlo jednat vyloženě o nový formát multitaskingu aktivovatelný například při připojení myši a klávesnice. Právě u druhé možnosti jsme přitom v minulosti už slyšeli coby o jakémsi desktopovém módu, kdy by šlo s okny hýbat ve stylu macOS, zatímco při odpojení externích periferií by se systém přepnul do klasického dotykového režimu.

Jelikož byla operačnímu systému iPadOS v minulosti právě výrazná odlišnost od macOS vyčítána, protože kvůli ní není možné využít potenciál zejména výkonnějších iPadů naplno, bylo by přiblížení se macOS minimálně z hlediska multitaskingu více než požehnanou zprávou a hlavně signálem ze strany Applu, že do budoucna skutečně iPady Macům přiblížit ještě více chce. Snad se tedy náznaky z WebKitu přetaví za pár dní v realitu a iPadOS začnou uživatelé hodnotit jako systém, která dává konečně výkonným iPadům smysl. Doteď je to totiž jen přejmenovaný systém pro iPhony.