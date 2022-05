7 funkcí, o kterých jsi nevěděli, že Apple Watch má

Komerční sdělení: Hodinky Apple Watch jsou považovány za nejlepší chytré hodinky na světě, a to z dobrého důvodu. Nabízejí vynikající sledování kondice, elegantní a stylový design a dokonale se integrují do zbytku ekosystému Apple.

Vzhledem k tomu, že máte k dispozici tolik vynikajících funkcí, je však velmi nepravděpodobné, že byste o hodinkách Apple Watch věděli všechno. Proto jsme sestavili tohoto průvodce. Tady je sedm věcí , o kterých jste pravděpodobně nevěděli, že je Apple Watch umí.

Používejte Apple Watch jako hledáček

Hodinky Apple Watch můžete skutečně používat jako hledáček pro iPhone, což se může hodit například při skupinovém focení nebo natáčení vlogů pomocí zadní kamery. Je to navíc velmi snadné: Otevřete fotoaparát na iPhonu a pak otevřete aplikaci Camera Remote na hodinkách Apple Watch. Po jedné nebo dvou vteřinách by se na displeji měl objevit náhled snímku z iPhonu.

Ovládání Apple TV

Chybí vám dálkový ovladač k Apple TV? Vzhledem k tomu, jak je tenký, to dává smysl. Naštěstí můžete jako dálkový ovladač Apple TV místo toho používat jiná zařízení Apple. Použít k tomu hodinky Apple Watch je velmi snadné: Stačí otevřít aplikaci Remote, klepnout na tlačítko Apple TV a pak můžete Apple TV ovládat. Aby to fungovalo, musí být Apple TV přihlášena k vašemu účtu Apple.

Použití hodinek Apple Watch namísto interkomu

Hodinky Apple můžete připojit k rodinným zařízením tak, aby fungovaly jako interkom a usnadňovaly rychlou komunikaci v domácnosti. Bohužel musíte mít HomePod, aby byla možnost interkomu k dispozici, ale jakmile ho budete mít, mohou být vaše Apple Watch součástí celého systému interkomu. Chcete-li to nastavit, otevřete aplikaci Domácnost a klepněte na malé tlačítko domečku vlevo nahoře. Poté klepněte na možnost Nastavení domácnosti > Interkom. Připojení uživatelé pak mohou pomocí Siri na svých hodinkách Apple Watch interkomovat zprávy jednoduše tak, že Siri řeknou, aby interkomovala jejich zprávu.

Pořízení snímku obrazovky

Na hodinkách Apple Watch můžete pořizovat snímky obrazovky, musíte je však nejprve povolit v nastavení. To se může hodit – třeba se chcete pochlubit oblíbeným ciferníkem hodinek nebo svou aktivitou.

Chcete-li povolit možnost pořizování snímků obrazovky, musíte v iPhonu otevřít aplikaci Watch a pak přejít do nabídky Moje hodinky > Obecné. Poté sjeďte dolů a stiskněte přepínač „Povolit pořizování snímků obrazovky“. Snímek obrazovky pak můžete na zařízení pořídit současným stisknutím korunky a bočního tlačítka.

Odemknutí počítače s operačním systémem Mac

Pokud máte na ruce hodinky Apple Watch a jste v blízkosti svého Macu, nemusíte neustále zadávat heslo. Místo toho mohou hodinky Apple Watch komunikovat s Macem a automaticky ho odemknout. I to se dá docela snadno zapnout: Stačí na Macu přejít do Předvoleb systému, otevřít nastavení Zabezpečení a soukromí a vybrat možnost Použít Apple Watch k odemykání aplikací a Macu.

Vyhledání iPhonu

Hodinky Apple Watch máte pravděpodobně během dne připnuté na zápěstí, takže je pravděpodobně neztratíte – ale iPhone můžete ztratit. Hodinky Apple Watch naštěstí nabízejí několik nástrojů, které vám ho pomohou najít. Zejména když přejdete do rychlého nastavení a stisknete malé tlačítko, které vypadá jako iPhone a vycházejí z něj zvukové vlny, měl by váš iPhone vydat zvuk, který vám pomůže ho najít. To je užitečné hlavně v případě, že iPhone ztratíte doma – pokud ho ztratíte někde jinde, možná budete muset použít funkci Najít můj telefon.

Přidržení hovoru

Hodinky Apple Watch můžete používat k přijímání hovorů, když nemáte iPhone zrovna vedle sebe – pokud ale očekáváte, že budete telefonovat déle než asi minutu, možná budete chtít hovor raději přijmout na iPhonu. Naštěstí můžete hovor přijmout na hodinkách a pak přepnout na iPhone, až se k němu dostanete. Hovor můžete dokonce podržet, než se dostanete k iPhonu. Chcete-li tak učinit, stiskněte při příchozím hovoru nabídku se třemi tečkami a poté klepněte na tlačítko Přijmout hovor na iPhonu. Volající uslyší opakovaný zvuk, dokud hovor nepřijmete na iPhonu. Chcete-li tuto funkci použít, musí být váš iPhone spárován, takže musí být v dosahu Bluetooth.