Takto se kapsle Starliner společnosti Boeing vrátila na Zemi

Po necelém týdnu ve vesmíru se vrátila na Zemi nová kapsle společnosti Boeing CST-100 Starliner. S pomocí padáku přistála v poušti v Novém Mexiku. Podle The Verge úspěšné přistání znamená konec klíčového zkušebního letu, který ukázal schopnost kapsle odstartovat do vesmíru, zakotvit v Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a poté se bezpečně vrátit. Kapsle Boeing Starliner byla postavena ve spolupráci s NASA za účelem vypuštění astronautů na cestu k ISS a zpět. Mise byla součástí programu komerčních posádek NASA, která vyzvala soukromé společnosti, aby vytvořily „vesmírné taxíky“, které by převážely lidi na nízkou oběžnou dráhu Země. Video z přistání naleznete pod odstavcem.