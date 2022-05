FunTwix: Česká aplikace, která sdružuje akce pořádané ve vašem okolí

Pravděpodobně každý z nás se čas od času zdrží u vyhledávání vhodných akcí, které bychom mohli společně s rodinou či přáteli navštívit. Nemusí to ale vždy být tak úplně jednoduché – zatímco se některé události promují především s pomocí sociálních sítí, jiné mohou vsázet na letákovou kampaň či jiné metody. Kvůli tomu nám může snadno něco uniknout. Naštěstí moderní doba s sebou přináší moderní řešení v podobě české aplikace FunTwix. Spolu s touto appkou už nám žádná zajímavá událost rozhodně neunikne.

Aplikace FunTwix se řídí heslem „Pojďte se bavit“ a konkrétně slouží pro shrnutí nadcházejících akcí v okolí. Ať už se nacházíme kdekoliv, je nutné zohlednit, že každý z nás má trošku odlišné záliby. Někoho mohou více bavit koncerty, jiní radši vsázejí na sportovní akce či výstavy a pro někoho je prioritou najít vhodnou akci pro děti. Právě ono hledání může být někdy problematické. FunTwix na to jde celkem chytře. V rámci aplikace stačí pouze zadat adresu, nebo použít naši momentální polohu, a ihned se nám zobrazí nejrůznější události, které se brzy odehrají v našem okolí.

Každý si přijde na to své

Ačkoliv appka vypadá na první pohled slibně, může vás přepadat jedna zásadní otázka. Pokud totiž sdružuje veškeré události, nebude naopak jednoduché se v nich ztratit a případně tak něco přehlédnout? Na to se myslelo hned při vývoji, kvůli čemuž zde nechybí poměrně dobře zpracované filtry.

To jde ostatně ruku v ruce se zmiňovanými odlišnými zájmy. Jak můžete na přiložených snímcích vidět, prostřednictvím filtrů si můžeme určit maximální vzdálenost, časové rozpětí a typ. Snadno tak můžeme zacílit například na hudební, sportovní, gastronomické, společenské a automoto události, stejně tak i přímo na akce pro děti a řadu dalších.

Hodnocení přímo od uživatelů

Samozřejmě důležitou roli hraje i zpětná vazba a názory lidí, což bohužel taková letáková kampaň úplně nenabídne. V aplikaci FunTwix je proto možné k událostem přidávat komentáře (v takovém případě je nutné se registrovat). Při výběru akce si tak můžeme pročíst i jednotlivé názory a podle nich zhodnotit, zdali to vlastně bude stát za to.

Příležitost pro pořadatele

Appka zároveň přináší i zajímavou příležitost pro samotné pořadatele. Ti tak mohou své akce zařadit do celkového souhrnu všech událostí a případně je také propagovat. V takovém případě je nutné si předplatit kredity I přesto se však jedná o levnější formu než při využití tradičních způsobů reklamy.

Co také rozhodně stojí za zmínku, jsou pravomoci administrátora. V průběhu inzerce totiž může informovat zájemce o případných změnách v pořádání akce a dát jim tak prakticky okamžitě vědět – například o změně místa konání, termínu, aktivit a dalších. Něco podobného u standardních způsobů propagace pochopitelně není možné.

Aplikace FunTwix je k dostání zcela zdarma pro iOS, případně ji lze použít na webové adrese funtwix.com. Na obou platformách funguje úplně stejně – stačí zadat polohu, co hledáme a máme hotovo. Následně ještě můžeme aplikovat případné filtry. Co se pak týče aplikace pro telefony s operačním systémem Android, ta je momentálně ve vývoji a do Obchodu Play by měla zavítat ještě v tomto roce.

FunTwix pro iOS stáhnete zdarma zde