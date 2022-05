Recenze internetové televize Telly: Sledujte televizní vysílání (téměř) kdekoliv

Pokud chcete v dnešní době sledovat pořady, s největší pravděpodobností využijete streamovací služby, například Netflix či HBO MAX. Je ale nutné zmínit, že mnoho uživatelů si v nabídce těchto streamovacích služeb jednoduše nevybere, problémem navíc může být pro některé nadvláda pořadů v angličtině. To znamená, že stále existuje mnoho jedinců, kteří raději upřednostní klasické TV vysílání. Zde je však ale zase omezení v tom, že ho můžete plně sledovat pouze na televizích. A právě v tomto momentu přichází internetová televize (IPTV) s názvem Telly, díky které si můžete televizní vysílání pustit kdykoliv a kdekoliv – jak na Macu v prohlížeči, tak na iPhonu či dokonce na Apple TV. Pojďme se společně v této recenzi podívat na službu Telly více zblízka.

Základy, o kterých byste měli vědět

Jak už to prakticky u všech našich recenzí bývá, tak se prvně společně podíváme na základní informace a specifikace, které toho často prozradí nejvíce. V Česku nás při koupi prakticky čehokoliv vždy na prvním místě zajímá cena. Je nutné zmínit, že Telly je k dispozici v celkově třech základních balíčcích. Jedná se o malý s 65 kanály za 250 korun měsíčně, středí se 103 kanály za 450 korun měsíčně a velký se 121 kanály za 650 korun měsíčně. Je ale nutné zmínit, že v současné chvíli probíhá akce, díky které získáte všechny tři zmíněné balíčky na první tři měsíce za stejnou cenu, a to 250 korun měsíčně. Kromě základních je ještě k dispozici speciální sportovní balíček za 250 korun měsíčně, díky kterému můžete sledovat Ligu mistrů, Premier League, UFC, NFL a další. Posledním balíčkem je pak HBO 1-3 HD + HBO Max, opět za 250 korun měsíčně.

Pokud se rozhodnete pro předplacení služby Telly, tak ji můžete bez příplatku sledovat zároveň až na čtyřech různých zařízeních. A když říkám různých, tak myslím na prakticky jakýchkoliv. Telly je totiž k dispozici samozřejmě ve webovém prohlížeči, kromě toho ale můžete aplikaci Telly stáhnout na chytrých televizích a tabletech a telefonech, včetně iPadu a iPhonu. Velmi zajímavá je pak také podpora Apple TV, společně s Chromecast a Xbox. Co se pak rozlišení týče, tak většina programů, které naladíte, je k dispozici v HD rozlišení. Vzhledem k tomu, že lze Telly využívat na vícero zařízeních, tak vývojáři zapracovali také na provázanosti a synchronizaci. Podobně jako třeba u Applu, tak i u Telly se můžete na pořad začít dívat na jednom zařízení, a poté na stejném místě pokračovat ve sledování na druhém. Samozřejmostí je nesmírně jednoduché ovládání této služby, na které si zvykne naprosto každý, včetně starších jedinců.

Živé vysílání a program více než 120 televizních stanic

Jakmile se přesunete na stránky moje.telly.cz, popřípadě po stažení aplikace na jednom z podporovaných zařízení, tak se stačí pouze přihlásit k vašemu účtu. Následně už se ocitnete v rozhraní této služby, kde si ihned ze začátku v horní části můžete všimnou základního menu, které Telly rozděluje na celkově pět částí. Půjdeme samozřejmě postupně a začneme sekcí Domů, kde se zobrazují všemožné zajímavé pořady, které vám služba může doporučit. Zároveň zde najdete i pořady, které jste sledovali nedávno, abyste se k nim mohli kdykoliv vrátit. Nechybí ani seznam nejlépe hodnocených pořadů z posledního týdne, se kterými rozhodně neuděláte chybu. A když už jsme u toho hodnocení, tak v pravém horním rohu karet jednotlivých pořadů se nachází procentuální údaj, který uvádí oblíbenost. Po rozkliknutí vybraného pořadu se pak o něm můžete vidět více – například popis, žánry, délku, podobné pořady apod.

Jakmile se v horním menu přesunete do sekce Živě, tak se vám zobrazí jednoduché rozhraní se všemi dostupnými stanicemi. Jak už jsem zmínil výše, tak se v Telly nachází téměř 130 televizních stanic, mezi kterými si vybere opravdu každý. U jednotlivých programů se vám zobrazí aktuální pořad, který pouhým klepnutím můžete spustit, popřípadě si o něm můžete zobrazit informace anebo jej nahrát, o čemž si řekneme více později. Co se programů týče, tak si můžete vybrat z těch klasických, sportovních, dokumentárních, hudebních, ale také erotických – právě kvůli nim je součástí Telly také rodičovský zámek, který si můžete přizpůsobit v nastavení. Rodičovský zámek lze pak (de)aktivovat klepnutím na ikonu zámku v pravé části menu. Rozhraní sekcí Domů i Živě je velmi jednoduché, pokud bych ale měl být upřímný, tak na Macu ke sledování Telly raději využívejte jiný prohlížeč než nativní Safari, které si sem tam s přehráváním videí tak úplně nerozumí. To ale není problém služby jako takové.

Sledujte kdykoliv až týden staré pořady…

Při sledování klasického televizního vysílání je největším problémem to, že musíte sledovat to, co je vám přesně naservírováno. Samozřejmě existují různá červená tlačítka a funkce, díky kterým se můžete na nějaké pořady podívat zpětně, každopádně v rámci Telly si kdykoliv můžete přehrát pořady, které jsou staré klidně celý jeden týden. Pokud byste si tedy chtěli přehrát nějaký starší pořad, který jste nestihli, popřípadě pokud byste se na něj chtěli podívat znova, tak stačí jednoduše přejít do sekce Program. Zde si v rámci časové osy rozklikněte konkrétní den, kdy se pořad vysílal, poté si jej najděte a klepnutím ihned spusťte. Opravdu jednoduchý postup. Některým náročnějším uživatelům však nemusí možnost týdenního zpětného sledování pořadů dostačovat. Ale i s tím si Telly umí poradit.

…a ty nejdůležitější si až na měsíc uložte

Kdykoliv si v rámci Telly rozkliknete nějaký pořad, popřípadě pokud na něj v některých případech pouze najedete kurzorem, tak si můžete všimnout tlačítka s červeným puntíkem. Jak už můžete sami usoudit, tak tohle tlačítko slouží k nahrání konkrétního pořadu. Samozřejmě se nejedná o klasickou formu nahrávání, kdy se vám pořad uloží na kazetu. Namísto toho, pokud si nějaký pořad nahrajete, tak se automaticky objeví v sekci Nahrané. Veškeré pořady, které si v Telly nahrajete, vám pak zůstanou k dispozici celý jeden měsíc, během kterého si je můžete opravdu kdykoliv přehrát. Maximálně každopádně můžete mít najednou nahraných 100 hodin obsahu, což ale musí prakticky všem uživatelům dostačovat. A pokud ne, tak pořád můžete ty pořady, které už nepotřebujete, ručně odstranit a limit si tak uvolnit. V Telly si dokonce můžete nechat nahrát i takové pořady, které ještě nebyly odvysílané. Stačí přejít do sekce Program, přesunout se dopředu, a poté u pořadu klepnout na ikonu s červenou tečkou.

Televizní vysílání na Apple TV

Výše jsme si ukázali rozhraní a jakým způsobem funguje Telly v rámci webového prohlížeče. Jak jsem ale zmínil, tak Telly můžete sledovat na prakticky všech zařízeních. To, že je aplikace Telly k dispozici například pro iPhone či iPad, lze určitým způsobem očekávat. Nejvíce překvapující je však existence aplikace pro Apple TV, což osobně beru jako obrovskou výhodu. Jde totiž o to, že Apple TV jako taková klasicky neumí přehrávat televizní vysílání. To znamená, že jste odkázáni na streamovací služby v podobě Netflixu, HBO Max, Prime Video či YouTube. S využitím Telly však možnost sledování televizního vysílání na Apple TV přidáte. Pokud tedy Apple TV využíváte, tak díky Telly můžete přestat platit klasické televizní vysílání. Stačí vám připojení k internetu a můžete ho sledovat bez nutnosti přepínání se mezi Apple TV a rozhraním chytré televize, což je další super výhoda.

Telly pro iPhone a iPad

Aplikace Telly je k dispozici také pro operační systém iOS a iPadOS, tedy pro jablečné telefony a tablety. Díky tomu lze televizní vysílání sledovat kdekoliv, samozřejmě navíc k tomu získáte také veškeré výše uvedené funkce. Rozhraní na všech zařízeních je kompletně sjednocené, takže vám přechod mezi zařízeními rozhodně nebude dělat problém. Zcela upřímně jsem však měl při stahování Telly pro tvOS, iOS i iPadOS menší obavy, jelikož když se podíváte na hodnocení v App Store, tak zjistíte, že není úplně ideální. Úplně však nízkému hodnocení nerozumím, protože jsem s Telly v ani jednom případě neměl žádný problém, tedy kromě ne úplně ideálního fungování v Safari na Macu. Je tedy pravděpodobné, že problémové byly některé starší verze aplikace, takže se rozhodně nenechte zmást a nemějte předsudky.

Závěr

Dostali jsme se až na úplný závěr recenze služby Telly, která se stará o poskytování internetové televize. Osobně jsem měl možnost recenzovanou službu využívat zhruba dva týdny a i přesto, že klasické televizní vysílání už delší dobu nesleduji, tak díky Telly jsem se mu rozhodl dát druhou šanci. Musím podotknout, že můj pohled na televizní vysílání se díky Telly rozhodně změnil. Vždy mi totiž nejvíce vadilo, že jsem musel sledovat takové pořady, které mi konkrétní stanice naservírovala – z toho důvodu jsem také přešel na Netflix a další streamovací služby, kde si mohu pořady vybírat podle vlastního uvážení, a nikoliv podle uvážení někoho jiného. Svým způsobem se dá říct, že Telly z klasického televizního vysílání dělá právě jakousi streamovací službu, ve které si taktéž můžete sami vybrat, co chcete zpětně sledovat. Co se pak týče ovládání, tak jsem ani na jednom zařízení neměl problém, vše je velmi jednoduché a intuitivní. Za sebe tedy mohu Telly rozhodně doporučit a myslím si, že právě internetové televize jsou budoucí formou televizního vysílání, které se dříve nebo později, podle mého názoru, stejně zruší.

Internetovou televizi Telly si můžete předplatit zde