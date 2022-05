Bývalí vývojáři Hearthstonu představují novou karetní hru ze světa Marvelu

Když skupina bývalých vývojářů karetního Hearthstonu založila v roce 2018 založili studio Second Dinner, jen málokoho nezajímalo to, jak bude vypadat jejich očekáváný debut. Po dlouhém utajování nyní konečně můžeme vidět, že se dlouhé čekání vyplatilo. Studio, fungující pod vydavatelstvím Nuverse, totiž nepracuje na ničem menším než na originálně vypadající karetní hře ze světa komiksového Marvelu. Společně s překvapujícím odhalením vypustili vývojáři do světa video, ve kterém kromě hezky animované akční scény najdete i spoustu detailů o hratelnosti možného budoucího fenoménu.

O Marvel Snap byste po prvním zběžném pohledu mohli říct, že jde jen o další z řady karetních her, které napodobují úspěšné předchůdce. Novinka je ovšem již od začátku vyvíjena s důrazem na extrémně rychlé hry na mobilních zařízeních. Jednotlivé zápasy, do nichž budete povolávat hrdiny i padouchy z barvité historie Marvelu, mají zabrat přibližně tři minuty. Velkým překvapením je přitom fakt, že se ve hraní nebudete střídat se soupeřem. Kola bude odehrávat simultánně. Půjde tedy i o to, kdo lépe zná strategii protivníka a dokáže si rychle pospojovat všechny efekty na herní ploše.

Second Dinner se určitě netají svými ambicemi. Přestože je hra primárně vyvíjená pro mobilní zařízení, nějakou dobu po svém vydání na nich dorazí i na osobní počítače. Marvel je přece jen velké jméno a bude se snažit o to, aby byl Snap co nejúspěšnější. Datum oficiálního vydání zatím neznáme. Vývojáři oznámili brzké spuštění uzavřených beta testů. Do těch se ale můžou přihlásit jen hráči s Androidem, a to pouze v zemích, mezi kterými Česko ani Slovensko bohužel nefigurují.