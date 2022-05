iPhony se brzy naučí plně zrcadlit displej Apple Watch

Zatímco ještě před pár lety byla podpora zrcadlení obrazovky jen doménou Apple TV, na kterou šlo zrcadlit displej iPhonu, iPadu či třeba Macu, v poslední době se situace výrazně mění. Poté, co totiž Apple oznámil loni podporu zrcadlení iPadů či iPhonů na displeje Maců totiž nyní přichází s další možností – konkrétně zrcadlením displeje Apple Watch na iPhone. Tuto možnost však přidává nikoliv kvůli zvýšení produktivity či podobných věcí, nýbrž ve snaze usnadnit využívání Apple Watch jablíčkářům s tělesným postižením.

Novou možnost zrcadlení displeje Apple Watch na iPhone představil Apple před pár hodinami v rámci jakéhosi preview funkcí Zpřístupnění, které se v nadcházejících týdnech a měsících chystá do svých systémů implementovat. Je tedy možné, že jsme svědky předčasného představení první novinky z iOS 16 a watchOS 9, protože právě jejich součástí by mohla novinka být. Co se týče fungování novinky jako takové, Apple jí popisuje jednoduše jako možnost plně ovládat Apple Watch přes displej iPhonu a to i včetně podpory hlasového ovládání ve formě Voice Control a tak podobně. Cílem novinky je umožnit například jablíčkářům s problémy s pohybem zkontrolovat si zdravotní data měřená přes Apple Watch přesně tak, jak běží právě na hodinkách, i na iPhonu. Z tohoto úhlu pohledu se tedy pro ně jedná o obrovský posun kupředu, který určitě ocení.