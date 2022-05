Apple začal v Apple Parku veřejně testovat jednu z nejzajímavějších novinek posledních let

Na začátku letošního roku oznámil Apple po týdnech spekulací vývoj velmi zajímavé novinky s názvem Tap to Pay, kterou lze velmi zjednodušeně popsat jakožto funkci, která promění váš iPhone v bezkontaktní platební terminál schopný přijímat platby jak přes Apple Pay, tak klasické fyzické karty. Ačkoliv Apple novinku ještě nezačal rozšiřovat mezi firmy, jejímu testování se pilně věnuje. Dokazuje to minimálně čerstvé video z návštěvnického centra v Apple Parku, ve kterém přes Tap to Pay již vesele přijímají platby. Jak to vypadá se můžete podívat na videu níže, které začalo kolovat po Twitteru.

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Jak můžete sami vidět, rychlost a jednoduchost placení přes Tap to Pay v iPhonu je velmi přívětivá, díky čemuž by se mohla tato funkce těšit v budoucnu velké oblibě. Té by navíc velmi pomohlo, kdyby se Apple rozhodl funkci rozšířit z firemních zákazníků postupem času i mezi uživatele běžné, kteří by si tak mohli rázem převádět rychle peníze mezi sebou. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až čas a zejména pak obliba dané funkce, jelikož pokud se jí dařit nebude, Applu se do jejího rozvoje chtít taktéž určitě nebude.

Co se týče Apple Storů, mezi které se dá zákaznické centrum Applu v Apple Parku rozhodně zařadit, v těch probíhají experimenty se službami či produkty poměrně často, takže není žádným překvapením, že je novinka testována právě zde. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že klasické platební terminály tu svou tradici neměly ani v minulosti, jelikož Apple používal dlouhé roky pro bezkontaktní platby speciální kryty vybavené čtečkou karet, které byly propojeny s firemně upraveným iOS. Ve své podstatě se tedy jedná jen o povýšení tohoto řešení na další level.