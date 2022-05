Nejlepší čas na to vyzkoušet Android je právě teď, ale ani tak se nám do toho nechce

Pokud stejně jako já neznáte posledních více než deset let nic jiného než iOS a iPhone, možná vás začíná lákat vyzkoušet něco nového. Pokud to myslíte vážně a chtěli byste zkusit nějaký ten Pixel nebo například ohebné Galaxy, pak ten nejlepší čas, kdy to můžete udělat je právě nyní. Zatímco Samsung své největší novinky pro letošní rok již představil a vy si tak můžete koupit jen pár týdnů staré telefony, v případě Applu se dočkáme až v září. Navíc pokud se předpovědi toho, jak budou nové iPhone 14 Pro a iPhone 14 vypadat, nemýlí a ze zkušenosti musím říct, že bohužel pravděpodobně ne, pak se dočkáme v podstatě velmi podobných telefonů, jako je iPhone 13 a iPhone 13 Pro. Navíc i když příští rok je ještě daleko, první informace o iPhone 15 a iPhone 15 Pro odpovídají tomu, že se opět nic revolučního nechystá, nepočítáme-li USB-C místo Lightningu.

Právě nyní před sebou máme podle dosavadních úniků informací minimálně dva a půl roku, kdy se bude dát o revoluci u iPhonů mluvit jen velmi těžko. Pokud jste tedy chtěli vyzkoušet Android, nyní je ten nejlepší okamžik, kdy to můžete udělat. Věřte, že pokud se rozhodnete po deseti, mnozí i po patnácti letech přejít na Android a to jen abyste jej vyzkoušeli, já osobně to naprosto chápu. Samotného mě lákají zejména ohebné Galaxy Z Flip. Bohužel je zde jeden poměrně zásadní problém a to ten, že pokud jste si stejně jako já zvykli na FaceTime a iMessage, bude se vám odcházet jen velmi těžko. Navíc i když závislosti na Macu se iPhone zcela zbavil, pokud máte Apple Watch nebo AirPods, bude to opět představovat problém a některé funkce vám zkrátka nepoběží.

Další problém může být i v tom, že jste si za ty roky zřejmě koupili pár aplikací a ty jsou určené pro danou platformu. Pokud se tedy rozhodnete přejít na Android, budete si aplikace muset pořídit znovu a i když se asi ve většině případech bavíme o pár desítkách Euro, i to se počítá. Ať už Google nebo Apple nás totiž dokonale záhačkovali ve svých systémech a to nejen tím, jak spolupracují jednotlivé produkty a služby. Na jednu stranu je tedy sice nyní to nejlepší období, kdy si vyzkoušt přejít na druhou stranu a vrátit se můžete za dva roky, kdy by měl alespoň podle úniků přijít Apple opět s něčím revolučním a zajímavým. Ovšem na druhou stranu je otázka, zda je pro vás absence některých funkcí, propojení nebo služeb přujatelná a opravdu se zkusíte vydat do světa Androidu. Z hlediska časové osy to však smysl dává.

