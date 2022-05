Recenze Niceboy MK10 Combo: Povedená bezdrátová myš s klávesnicí

Drátům odzvonilo. Nepostradatelným příslušenstvím k počítači je pochopitelně klávesnice a myš. Ocení je často i uživatelé notebooků, neboť používání touchpadu není mnohdy pohodlné a v daný moment žádoucí. Řešením je tedy si takové příslušenství pořídit. A pokud možno, samozřejmě bezdrátově. Na recenzi se ke mně dostala krabice nesoucí název Niceboy MK10 Combo, která v sobě právě bezdrátovou myš a klávesnici obsahuje. Několik týdnů je používám a chtěl bych vám říct, zda stojí koupě za to.

Obsah balení a technické specifikace

Fotogalerie Niceboy myš a klávesnice (2) Niceboy myš a klávesnice (3) Niceboy myš a klávesnice (4) Niceboy myš a klávesnice (5) +3 fotky Niceboy myš a klávesnice (6) Niceboy myš a klávesnice (7) Vstoupit do galerie

Niceboy MK10 Combo vám dorazí v podlouhlé bílomodré krabici, na níž se dozvíte o produktu vše, co je třeba. Předně uvidíte designovou podobu myši a klávesnice. V balení naleznete kromě myši a klávesnice taktéž manuál a Bluetooth přípojku do USB konektoru. Podívejme se taktéž na technické specifikace. Klávesnice má míry 432 x 143 x 23,89 mm, 121 kláves (včetně numerické), 2,4 GHz připojení skrze USB Dongle. Myš má rozměry 103 x 71 x 43 mm a má měnitelné DPI módy 800/1200/1600. K pohodlnému užívání je třeba Windows 10, podpora macOS se bohužel nekoná. Nezbytným předpokladem jsou taktéž pochopitelně baterie, které nejsou součástí balení. K myši je třeba jeden kus AA baterie, ke klávesnici pak dvojice AAA baterií. Jedná se o produkt Plug and Play. Tedy žádné otravné instalace a nastavování. Pouze připojíte a používáte.

Design a vlastní používání

Fotogalerie #2 Niceboy myš a klávesnice (1) Niceboy myš a klávesnice (8) Niceboy myš a klávesnice (9) Niceboy myš a klávesnice (10) +11 fotek Niceboy myš a klávesnice (11) Niceboy myš a klávesnice (12) Niceboy myš a klávesnice (13) Niceboy myš a klávesnice (14) Niceboy myš a klávesnice (15) Niceboy myš a klávesnice (16) Niceboy myš a klávesnice (17) Niceboy myš a klávesnice (18) Niceboy myš a klávesnice (19) Niceboy myš a klávesnice (20) Vstoupit do galerie

Jak je asi zřejmé, oba produkty jsou vyhotoveny z umělé hmoty. U klávesnice oceňuji opravdu velmi tichý stisk. Taktéž zde narazíte na multimediální zkratky díky funkční klávese. Při správné kombinaci tedy dokážete dvojstiskem ušetřit nějaký ten čas. Nad „klasickými“ klávesami zde pak narazíte na další velmi užitečné klávesy. Například spuštění nadcházející/předchozí skladby, ovládání hlasitosti, otevření hudebního přehrávače, kalkulačky nebo e-mailového klienta. Je zde k vidění zde taktéž na LED diody indikující správné připojení, Casp Lock a indikátor vybíjejících se baterií. Na spodní straně narazíte na dvě odklopitelné nožky, které vám klávesnici více nakloní pro ještě lepší psaní. Taktéž je tu otvor pro vložení AAA baterií. S klávesnicí se spolupracuje opravdu velmi dobře a za dobu používání jsem nenarazil na žádný problém. Vše je ovšem o zvyku. Z předchozí klávesnice jsem byl zvyklý, že v levém horním rohu je escape. Kvůli dalším klávesám je konstrukce vyšší a tu a tam místo escape stisknu klávesu pro otevření hudebního přehrávače. Jak ale uvádím, je to o zvyku a nyní se mi už tyto „přešlapy“ dějí stále méně.

Myš je stejně jako klávesnice v matné černé barvě. Na horní straně uvidíte kromě loga společnosti Niceboy taktéž dvě tlačítka a posuvné tlačítko. Je zde taktéž přepínač citlivosti myši, což je velmi praktické a pohodlné. Na levém boku je výřez pro palec s protiskluzovým vzorem, což lze opět ocenit. Nachází se zde taky dvojice tlačítek. Na spodní straně naleznete slot pro AA baterii. Narazíte také na tři jakési podstavy. Pokud ovšem nebudete používat podložku, brzy se poškrábou. Ničemu to ale nevadí. Myš je opět bezproblémová. Na můj vkus by mohla být o něco větší. Kdybych chtěl myš na hraní her, této se právě kvůli její velikost nejspíše vyhnu.l I v tomto případě jde ale především o zvyk a hlavně o velikost vaší dlaně. Myš se ve finále drží velmi pohodlně a práce s ní bude skvělá.

Resumé

Pokud používáte Windows a hledáte pohodlnou, bezdrátovou a cenově dostupnou klávesnici s myší, jste na správné adrese. Nemám co vytknout, mohu jen doporučit. Cena Niceboy MK10 Combo je 699 korun.

Bezdrátovou myš a klávesnici od značky Niceboy můžete zakoupit zde