5 filmů na iTunes, které o víkendu získáte výhodněji (13. 5. 2022 – 15. 5. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Návrat do Cold Mountain

Na úsvitu americké občanské války vstupují muži z Cold Mountain v Severní Karolíně spěšně do armády Konfederace. Ada slíbila, že počká na Inmana, ale jak se válka protahuje a na dopisy nepřichází odpovědi, musí v sobě najít sílu k přežití, která by motivovala její zoufalý boj o udržení rodinné farmy. Na své dlouhé cestě domů se Inman probíjí rozpadající se Konfederací a setkává se s lidmi z nejrůznějších prostředí, z nichž jsou mu někteří ochotni pomoct a jiní se mu staví do cesty.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Návrat do Cold Mountain pořídíte zde.

Chlapec v pruhovaném pyžamu

Když se Brunova rodina přestěhuje z Berlína do podivného nového domova v Polsku, spřátelí se Bruno se Šmuelem, stejně starým hochem žijícím na druhé straně ostnatého drátu, kde jak se zdá všichni nosí pruhované pyžamo. Bruno, nic netušící o Šmuelově osudu židovského zajatce ani o roli svého vlastního nacistického otce v jeho uvěznění, se vydává na nebezpečnou výpravu uvnitř koncentračního tábora.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Chlapec v pruhovaném pyžamu pořídíte zde.

Lara Croft: Tomb Raider

Angelina Jolie kráčí ve stopách svého otce, cestovatele a hledače pokladů. Chce najít obě části prastarého šému, který jí zajistí neomezenou moc nad časem a prostorem. A aby toho dosáhla, musí zvítězit nad nebezpečným a přísně utajovaným společenstvím, které má stejný cíl.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Lara Croft: Tomb Raider pořídíte zde.

Jackie Brownová

Jackie Brown si vylepšuje svůj skrovný plat letušky pašováním hotovosti do USA pro pašeráka zbraní Ordella Robbieho – až ji jednoho dne na letišti zatknou agent ATF a losangelský policista. Policie jí hrozí vězením, jestli jim nepomůže dostat Ordella. S pomocí jí nakloněného soudního ručitele Jackie vymyslí, jak znepřátelené strany navzájem využít. Situace je navíc komplikovaná tím, že Ordellovi společníci Louis Gara a Melanie Ralstonová mají svoje vlastní želízko v ohni. Tím, že naooko spolupracuje s oběma stranami, se Jackie snaží přelstít všechny a zachránit pro sebe půl milionu dolarů.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Jackie Brownová pořídíte zde.

47 róninů

Příběh se odehrává ve feudálním Japonsku na počátku 18. století v bouřlivém období, kdy se striktně lpělo na zachování jednotlivých společenských tříd. Perfektně vycvičený samuraj, vzor cti a profesionálních bojových schopností, stojí za každých okolností věrně po boku svého pána a má za to odpovídající společenské postavení. Pokud však svého pána ztratí, klesne na společenském žebříčku a je z něj samuraj bez pána – rónin. To se stalo 47 samurajům, kteří se rozhodli vzepřít vůli nejvyššího šóguna a pomstít zákeřnou smrt svého pána, knížete Asana. Přísahají, že svého pána pomstí, aby jeho duše našla klid, a jeho krásnou dceru Miku zachrání ze spárů dvorského hodnostáře Kiry, který stojí za smrtí jejich pána. Čeká je těžký úkol, protože proti sobě mají mocného protivníka.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film 47 róninů pořídíte zde.